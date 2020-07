COMUNICACIÓN ASERTIVA

En nuestro día 59 de Vibremospositivo, realizamos una introspección de cómo ha sido nuestra comunicación con nuestro entorno todo este tiempo: ¿Cómo nos comunicamos con la naturaleza, con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros colaboradores y compañeros? ¿Lo hacemos de forma efectiva? ¿Lo hacemos de manera asertiva?

Para hablar de este tema Nuestra invitada fue Marcela Pámanes, reconocida comunicadora y locutora del programa lagunero A media mañana, y también colaboradora de la revista Siglo Nuevo, suplemento catorcenal de El Siglo de Torreón. Ella nos compartió consejos para poder comunicarnos de manera asertiva.

Marcela comenzó comunicándose a través de textos y descubrió así sus habilidades.

Nos contaba que el silencio, los matices, el lenguaje, los tonos corporales son todas formas de comunicarnos. Por ejemplo, cuando somos bebés nos comunicamos a través del llanto.

En la vida diaria nos dejamos llevar y hablamos de lo que va surgiendo y no de lo que realmente queremos hablar. Tenemos que darnos nuestro espacio.

Marcela nos habló de las emociones, que hay que expulsarlas para no enfermar el cuerpo y nos puso el ejemplo de la cultura china: siempre tenemos que ponernos en los zapatos del otro para entender que está pasando por la cabeza, quitarnos las etiquetas.

Sobre la comunicación nos comenta que hay muchas veces que son muy fluidas y otras que no. A ella le ha sucedido en varias ocasiones tener que cortar la conversación, porque le estaba generando estrés, ir a tomar aire y luego volver a retomarla.

Cuando la otra persona no quiere hablar podemos escribirle o enviarle una nota de voz. Particularmente, Marcela prefiere la comunicación con la otra persona frente a frente, para poder observar los gestos y postura.

La escucha es una parte muy importante, muchas veces nos escuchamos nosotros mismos sin escuchar a los demás. Hay que practicar la escucha aunque la otra persona o la situación te moleste.

Siempre podemos aprender de todas las personas y todas las situaciones. Para mí fue un honor entrevistar a Marcela, ya que hace tres años, llegué novato, inexperto a su cabina, a mi primer entrevista. Recuerdo sudar del nervio y me encontraba preocupado al estar frente a una gran profesional como ella. Ese momento me cambió la vida para siempre, y fue gracias a su habilidad para comunicarse, conmigo, con su auditorio y con ella misma, que fluyó la entrevista y me dio confianza para continuar mi carrera como coach.

Gracias, Marcela, por hacer un excelente trabajo y compartir tu pasión con el mundo. Gracias por ser una líder y un ejemplo como mujer, como profesional y como persona.

Y tú, ¿te comunicas de manera asertiva? Cuéntame a [email protected]