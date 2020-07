Acuña, nuevo foco de la pandemia en Coahuila

El municipio de Acuña es ahora el que registra la mayor cantidad de contagios de COVID-19.

Al momento, Acuña es el segundo municipio con más casos activos de coronavirus al contabilizar 497, lo que representa un incremento de 252 contagios respecto a los registrados hace 15 días.

En cuanto a la ocupación hospitalaria, en el reporte diario este rubro ya no se desglosa; sin embargo, se informó que el número de pacientes internados ha incrementado.

El gobernador del estado de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, indicó que se han reforzado las acciones para contener la pandemia de COVID-19 en Acuña dado el incremento de contagios y hospitalizaciones registradas en los últimos días.

"Coahuila está estable. Hay capacidad hospitalaria. Municipios como Acuña con poca capacidad hospitalaria y mayores contagios nos mueven la estadística. Estamos trabajando en ello con un equipo especial",dijo el gobernador.

Riquelme indicó que ya se trabaja en la ampliación de la capacidad hospitalaria y para ello se instala un Hospital Móvil en la Macroplaza de este municipio. El mandatario prevé que el hospital pueda quedar listo en una semana y media.

"La parte de Acuña quiero que se dimensione. No tenemos una problemática que nos ponga en foco rojo, pero sí estamos en amarillo. La problemática es la capacidad hospitalaria en Acuña. Tenemos un margen para dar la atención que se merecen a los ciudadanos", comentó Riquelme. El mandatario también mencionó que hay pacientes que son trasladados al municipio de Piedras Negras para recibir atención medica.

En el lapso de una semana y media, Ciudad Acuña tendrá 40 camas extra y se buscarán 20 más. Respecto al municipio de Torreón, que actualmente cuenta con 509 casos positivos del nuevo virus, Riquelme dijo que la intensidad de contagios ha bajado.

En cuanto a la discrepancia en la cifra de casos confirmados entre el Estado y la Federación, dijo que confía que en un lapso de tres días puedan sincronizarse. El gobernador reconoció que hay algo de retraso en la plataforma; no obstante, indicó que la mayoría de los casos que se confirmarán en estos días ya no están activos.

Sobre la reactivación de la economía, Riquelme aseguró que no habrá marcha atrás; sin embargo, los lugares que no respeten las medidas sanitarias, serán cerrarán, tal fue el caso de la Gran Plaza de Saltillo, donde los visitantes no respetaron el distanciamiento social.