El subsecretario López-Gatell informó que se determinó no presentar el semáforo, ya que "no es consistente en todos los estados", los datos no son consistentes en las bases de datos.

Expresó que "no se trata de culpar a nadie, aquí se reconocen los logros, pero también se alerta sobre los peligros". "Decidimos no presentar el semáforo, porque identificamos que la información que se transfiere para evaluar el semáforo no es consistente en todos los estados, hay estados en los que tenemos información a la mano, plataforma red IRAG, plataforma Sisver, los datos de laboratorios, no son consistentes en todos los estados", manifestó. "Se va a evaluar con las entidades federativas", apuntó el funcionario. Aclaró que "no son las 32 entidades", pero "no podemos presentar el semáforo nacional cuando va a estar con huecos grises porque no hay información consistente para la evaluación". 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste