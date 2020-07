Luego de que el día de ayer trascendiera que los padres que abandonaron a los gemelos fueron ubicados, la Fiscalía General del Estado (FGE) descartó que haya dado con su identificación, no obstante, no dio mayores detalles del caso, al manifestar que aún no ha sido concluida la investigación.

Hace días trascendió que Bryan, el joven que realizó el hallazgo de los bebés en la colonia Bellavista fue detenido por un delito de daños. Ver más: Bajo enigma, trasciende caso de gemelos que fueron abandonados en Saltillo