De Inglesita

Más allá de que marche invicto en un buen rato, el equipo tiene una cara distinta desde la llegada de Bruno Fernandes. Ha sido la pieza clave para hilar acciones ofensivas certeras, además del buen momento que viven Rashford, Martial y Greenwood.

Sabemos que esta temporada realmente no es comparable por el parón de tantos días que hubo, además de que ahora hay más rotaciones y pausas para rehidratación. Pero eso parece que le importó poco a Ole Gunnar Solskajer, DT de Manchester United. Prácticamente la línea defensiva ha sido la misma, al igual que el mediocampo defensivo, salvo por las rotaciones de Matic-McTominay. Los cuatro que atacan ya están siendo costumbre: Rashford por izquierda, Fernandes por centro, Greenwood por derecha y Martial de punta. Sin embargo, aunque el ataque luzca bien, se dice que buscarían incorporar a Raúl Jiménez, lo cual tendría sentido, ya que al ser un mercado de bajos presupuestos, los Wolves no deberían arriesgarse a perderlo sin beneficio alguno en un futuro. Otra opción que manejan es Jack Grealish, medio ofensivo del Aston Villa, aunque siendo honestos, con el buen momento de Bruno, el inglés no tendría cabida. Otro del que se habla es Paul Pogba: si bien su momento de traspaso a grandes europeos “ya pasó”, la renovación dek francés aún está pendiente. El que sí renovó fue el veterano Matic, lo que indica que ahí no piensan mover piezas en un futuro cercano.

Respecto a la portería, De Gea ya es leyenda. Pese a críticas y errores que costaron muy caros, el arquero español superó la marca del ‘Gran Danés’ Peter Schmeichel como jugador extranjero con más apariciones, con 399. A pesar de ello, Dean Henderson, quien está a préstamo en el Sheffield United, se espera que sea el nuevo defensor bajo los tres palos la próxima campaña. ¿Hoy alguien compraría/necesitaría al español?

Hoy los de Old Trafford dependen de sí para estar en Champions League el año siguiente. Actualmente están en la quinta posición, un punto debajo del Leicester, pero es precisamente contra ellos que cerrarán la campaña en la jornada 38: prácticamente sería una final. Eso sí, en caso de mantenerse la sanción al Manchester City por parte del a UEFA, los lugares en la tabla se recorrerían para ir a competición europea, y por tanto, Red Devils y Foxes competirían internacionalmente la próxima temporada.

Pero de quien realmente tenemos que hablar es de Mason Greenwood. Me recuerda al Ousmane Dembélé que compró el Barça al Dortmund. Hábil, rápido y con un manejo de ambos perfiles fenomenal. El ‘Asesino con Cara de Niño 2.0’, como ya se le conoce al joven inglés, es menos rápido que el francés, pero tiene una pegada descomunal.

Contemplando todas las competiciones en las que ha visto actividad, suma 44 encuentros y 18 tantos. Nada mal para un chico de 18 años.

En suma, si el United quiere competir seriamente en liga y Europa la próxima campaña, deben mantener la base y sumar sobre todo en la parte defensiva con un mejor central para hacer dupla con Maguire. Y eso sí, no caería mal un ‘9’ como Jiménez para la delantera. El tiempo dirá si es, o no, una ilusión este equipo.

En sus primeros 10 partidos de Premier League, Bruno Fernandes ha participado en 13 ocasiones entre goles y asistencias. Ningún jugador tiene mejor récord que él en liga inglesa en ese periodo.