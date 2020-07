Buen día estimados amigos (as) Golfistas, el día de hoy hablaremos un poco sobre las Reglas de Golf. Como todos ustedes saben en enero de 2019 entraron en vigor las nuevas Reglas de Golf que tras varios años de estudio por expertos de la R&A y la USGA, se hizo el mayor cambio a las reglas con las que se venía jugando el golf antes de 2019, dichos cambios están enfocados en que sean un poco más sencillas y entendibles para el jugador común y otro aspecto es que con el cambio de algunas de ellas se pudiera mejorar el ritmo de juego en los campos de golf. Para poder entender las nuevas reglas el jugador debe familiarizarse con estos nuevos términos. Para saber en que área del campo esta reposando su bola, ya que una misma situación puede tener un procedimiento o penalización diferente de acuerdo al área del campo donde ésta ocurrió. Las 5 nuevas aéreas del campo son: 1.- Área de Salida, (antes Tee de Salida), 2.- Áreas de Penalidad (antes Obstáculos de Agua o Hazard), 3.- Búnker o Trampas (antes ni siquiera tenía su propia regla), 4.- Green y 5.- Área General (antes a través del campo).

Hoy hablaremos del Área de Salida Regla 6.2 (Definición): Es el área desde donde el jugador debe iniciar su salida, es un área rectangular del largo de dos bastones de profundidad, el frente está por la línea entre los dos bordes delanteros externos de las marcas establecidas por el comité, los bordes laterales están definidos por las líneas hacia atrás desde los bordes externos de las marcas de salida, toda otra área de salida así sea en el mismo hoyo o cualquier otro hoyo, se considera área general.

Esta columna no pretende convertirse en un curso de reglas por lo que les diré que si pueden hacer dentro de esta área y que no se puede hacer, ¿Que SÍ puedo hacer? Puedo colocar la bola en la superficie o en un tee, puedo arrancar, aplanar o aplastar pasto o hierba, quitar impedimentos sueltos, remover tierra o arena, remover escarcha, agua o rocío, puedo colocar mi bola dentro del área y mi stance fuera del área, hacer una depresión con el palo o el pie y colocar la bola sobre esta.

¿Qué NO puedo hacer? Colocar mi bola fuera del área definida aunque mi stance esté dentro del área, usar un tee ilegal, no puedo mover las marcas de salida establecidas por el comité, penalización por mover las marcas de salida, penalización general 2 golpes.

Esta regla sufrió un cambio importante en 2019, recordemos que una bola en el área de salida no está en juego hasta que que el jugador ejecute un golpe o intente hacerlo, por lo que si ésta es movida accidentalmente antes de ejecutar el golpe, no hay penalización y el jugador puede recolocarla en su lugar original o inclusive en otro lugar dentro del área de salida, Ejemplo: al hacer un swing de práctica la bola se mueve o se cae del tee.

La modificación es la siguiente: si realizó un golpe o intentó hacerlo (paloma) y la bola reposa dentro de esta área delimitada por los dos bastones, puedo volver a ponerle tee a mi segundo golpe e inclusive colocarla en algún otro sitio dentro de la misma área de salida, Ejemplos: 1.- Ejecuto mi golpe y le paso por debajo de la bola y el tee y la bola reposa dentro del área, puedo volver a poner tee para realizar mi segundo golpe y colocarla en el mismo u otro sitio dentro del área de salida. 2.- Palomeo, no le doy a la bola, puedo colocar la bola y el tee en otra ubicación dentro de la misma área para ejecutar mi segundo golpe. 3.- Ejecuto mi golpe de salida, mi bola se va desviada, pega en un árbol y se regresa y queda dentro del área de salida. Puedo ponerle tee y colocarla en el lugar que yo quiera dentro del área de salida para ejecutar mi segundo golpe, esta es la modificación de 2019 para esta regla.

Cuando hablamos del área de salida, es el área del hoyo que se está jugando, y de las marcas que tu juegas, todas las demás aéreas de salida son Área General y por lo tanto las marcas o boyas de esas otras aéreas salida son obstrucciones movibles.

¿Cuál es la Penalización por jugar fuera del Área de Salida? En Match Play no hay penalización pero el oponente puede pedir que se cancele el golpe, en Stroke Play penalidad general (2golpes) y debe corregir el error, cancelar el o los golpes y jugar otra bola desde dentro del área de salida. Este sería su tercer golpe, si no corrige y si hace un tiro de salida en el siguiente hoyo la penalización es descalificación, para Stable Ford aplica la misma regla que en Stroke Play, pero la descalificación sería únicamente para el hoyo donde ocurrió la falta, o sea, si no corrige, no podría sumar puntos en ese hoyo.

Aprovecho la oportunidad para felicitar al joven Gregorio Fernández Guerrero por su Hole in One, realizado el pasado martes 7 de Julio en el hoyo No. 7 del Campestre Torreón.

Te invitamos a que acudas a jugar y practicar el golf de una manera responsable y honesta, acatando todas la medidas de prevención y protocolos del campo o club donde juegues.

Nos vemos y hasta los próximos 18 hoyos. Si te gustó esta nueva sección háznoslo saber y mándanos tus dudas, sugerencias y comentarios.