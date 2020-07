LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

Hoy le tengo un platillo delicioso: un comentario sobre la palabra plato. El plato es algo plano y extendido que usamos para posicionar los alimentos que consumimos, que si usted me pregunta, yo le diré que entre más extendido sea el plato, mejor. Hablando de platos, obviamente le tengo que mencionar a Platón, aquel filósofo griego que era discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, que lo único que le faltaba era ser chef de algún restaurante de alta cocina.

A Platón le llamaban así, no porque fuera un gran cocinero, sino porque era ancho de espaldas, o sea que tenía grandes omoplatos, a lo que yo pienso: ¿no deberían de haberle llamado Omoplatón? Por cierto, no vaya usted a pensar que me equivoqué (aunque muchas otras veces sí me pasa) y que puse "omoplato" así mal acentuado y que debe ser esdrújulo: omóplato. La Academia, como muchas otras palabras, acepta de las dos maneras: omoplato y omóplato. Así que ni para qué discutir.

De las doctrinas de don Platón surge el amor platónico, que ahora cada quien entiende a su manera, ¿verdad? Algunos piensan que el amor platónico es el que se le tiene a una persona que se quiere "echar al plato"; o algunas parejas casadas dicen que se tienen un amor platónico, porque cuando se pelean se dan hasta con los platos… y luego los hijos acaban pagando los platos rotos.

Se supone que el amor platónico surge de la filosofía de Platón y se presenta cuando en una pareja se idealizan totalmente uno al otro y se quieren más con el pensamiento que con todo lo demás. De acuerdo con sus raíces, la palabra plato describe a un "objeto ancho y plano", y de esa misma idea (y raíz) surge la "plataforma", que es un lugar precisamente ancho y plano (como un plato) usado para que aterrice un helicóptero, por ejemplo.

Las plantas tienen raíz… bueno, tienen su raíz y la palabra "planta" tiene la otra raíz que es compartida con la del plato y que también tiene este sentido de extenderse, esparcirse, alargarse… como las raíces de las plantas. También es el caso de "plata" y "Polonia", la segunda por ser un territorio caracterizado por ser ancho y plano, y la primera porque literalmente "plata" significa "lamina de metal", y la lámina es también larga y plana. Muchas otras palabras también comparten esta misma raíz: plan, plaza, platicar, etc.

Hasta la palabra "plátano" tiene la misma raíz etimológica que le digo… ¿por qué? Pues por lo ancho y plano de las hojas del árbol platanero. Y sin afán de alburear ni nada parecido, de pasada le digo que "plátano" se relaciona con la palabra "placer", que es el arte de disfrutar a sus anchas o de permanecer tranquilo y apacible, sin necesidad de dar tanto brinco, estando el suelo tan plano.

Y como ya se terminó el espacio, desde hace rato que quiero despedirme, pero ya ve usted que, del plato a la boca, a veces se cae la sopa. Adiós.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA:

Ignacio Núñez: el significado de la palabra "chabola".

LE RESPONDO:

Chabola significa cabaña o casa rústica. Son aceptadas las dos formas: chabola y chavola, pero esta última prácticamente no se usa.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

Las desgracias son la salsa de este plato atroz que es la vida.