Da positivo a virus alcalde de Allende

Alberto Antero Alvarado Saldívar, presidente municipal de Allende, confirmó que la última muestra que se realizó resultó positiva a COVID-19 y a ello se debe su ausencia durante la reciente visita del gobernador de Coahuila a la región Norte de la entidad para la entrega de obras de pavimentación del programa "Vamos a Michas".

El funcionario municipal detalló que hasta el pasado sábado se había realizado tres pruebas durante el periodo que lleva la pandemia del coronavirus y todas habían resultado negativa; sin embargo, debido a que su esposa dio positivo, decidieron realizarse una prueba más y en ésta última él dio positivo y ella negativo.

"Para mí era la cuarta prueba y para ella la segunda prueba. El miércoles me hablan del laboratorio y me dicen su esposa es negativa, pero usted es positivo. Era una hora antes del evento del gobernador, por lo que me comuniqué vía telefónica, le informo del resultado del laboratorio y me dice 'bueno hay que resguardarse y aislarse' y fue lo que hice", explicó Antero Alvarado.

El edil detalló que actualmente se encuentra bien de salud, pues hasta el momento no ha presentado ningún tipo de síntoma y, derivado de esta situación del falso negativo que presentó, tendrá que muestrearse más constantemente por un tema de responsabilidad que debe tener, pues consideró que el mayor peligro de este virus es precisamente que el 75 u 80 por ciento de personas positivas pueden ser asintomáticos.

Conforme a lo que informó el pasado fin de semana, se confirmaron dos casos positivos entre el personal de la presidencia municipal de Allende, por lo cual se envió a 20 trabajadores más para que se les tomara la muestra y realizar el análisis correspondiente y 10 resultaron positivos al virus.