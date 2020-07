En nuestro día 58 de Vibremospositivo hicimos introspección sobre qué ha pasado en esta cuarentena y cuáles han sido nuestras acciones, nuestros pensamientos. ¿Hemos aprovechado la cuarentena? ¿Aprendí durante este tiempo? ¿Qué he hecho? ¿Sólo estar preocupado y llorar? ¿O utilicé mi tiempo para crecer como persona, como profesional y como ciudadano de mi comunidad? ¿Me gustó lo que vi para atrás? Si no me gustó, ¿aún lo puedo cambiar? Y si me gusta, ¿puedo continuar y hacerlo más grande?

Fue un verdadero placer tener a mi gran amiga, la increíble Mónica Crucé desde Sao Paulo, Brasil. Ella es una reconocida coach de negocios que trabaja en la firma Engage y Grow. Nos habló de como incentivar a los colaboradores de las empresas en estos momentos, como lograr que se comprometan en la organización y trabajar de manera feliz. Ella trabaja directamente con las personas. Su objetivo en la vida es transformar personas en mejores individuos, dejar un mejor mundo. Nos dice que juntos podemos cambiar, poco a poco. Se necesita tiempo y compromiso para hacerlo. Nos contó que hace poco creyó que tenía Covid, se hizo las pruebas y le dieron negativo. Ella estuvo tranquila en este momento y nos comenta de la importancia de mantenerse fuerte, no tener miedo y enfrentar las situaciones. Hay que buscar la fuerza en un objetivo que perdure en el tiempo. Mónica nos contó que en Brasil hubo varias cosas que hicieron en estos momentos de pandemia las empresas como una plataforma digital de e-commerce que presta su servicio para que los negocios vendan por ahí y así cobrar un porcentaje. Otra de las cosas que han realizado es que tú diseñas tu jean y te lo realizaban,y también algo muy importante es que se ha utilizado en gran parte la tecnología con los colaboradores para mantener la confianza, la comunicación y estar juntos a la distancia. Mónica nos habló sobre como los líderes tienen que cuidar a sus colaboradores y todo lo que lideren lo tienen que hacer con mucho amor. Es muy importante que puedan tener el control de la mente, meditar, descansar y alimentarse bien, no tener miedo, poner fotos de cosas positivas, mantener la vibración alta más allá de encontrarnos con personas que puedan tener una vibración baja. Los líderes tienen que reinventarse, salir de la postura de "yo soy el jefe" es decisión de cada uno si quiere o no ser mejor en lo que hace. Gracias mi querida amiga Mónica, por ser una líder que siempre tiene unas sonrisas y buena vibra para los demás, aun recuerdo cuando te conocí en marzo del 2019 en el increíble Brasil, con tu calidez y con tu energía divertida, yo pasaba por momentos confusos y conocerte me ayudo a recordar que la vida es alegría, y ¿por qué no? ¡Samba! Muito obrigado, linda.