Reclama 'El Bronco' que Obrador 'no ha dedicado un minuto' a los gobernadores

Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León e integrante de la Alianza Federalista de mandatarios estatales, que han trazado su propia ruta para combatir el coronavirus y para reactivar la economía, reclamó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya escuchó a Donald Trump, le dedicó tres días a Estados Unidos, "pero no le ha dedicado un minuto" a los gobernadores que claman por apoyo de la Federación para enfrentar la pandemia.

Durante una rueda de prensa desde su casa en García y que se realizó de manera virtual, "El Bronco" dio a conocer que el estado enfrenta una situación complicada, con tres de los diez indicadores del semáforo epidemiológico estatal en "riesgo máximo" o rojo, lo que obligó a no reanudar actividades no esenciales que se han mantenido cerradas desde mediados de marzo, como es el caso de casinos, gimnasios, bares, y estéticas, entre otros negocios.

Asimismo, señaló Rodríguez Calderón, como condición para que sigan abiertas las fábricas no esenciales seguirán operando al 50 por ciento y deberán proporcionar transporte privado a todos sus trabajadores para disminuir los riesgos de contagio, al tiempo que los comercios se mantendrán con la restricción de cerrar sábados y domingos y de lunes a viernes deberán cerrar entre las diez de la noche y las cinco de la mañana del día siguiente.

Los indicadores que están en riesgo máximo son los de contagios diarios, pues mientras el semáforo estará en rojo cuando hay más de 250 diarios durante dos semanas, el promedio ha estado por encima de 600 y cinco de esos 14 días hubo más de 700 nuevos contagios.

Asimismo, está en rojo el indicador de tasa de transmisión, pues se establece que será riesgo máximo a partir de 1.4 y en este momento está en 2.3; otro indicador en rojo es el de defunciones diarias, pues más de 15 se considera riesgo máximo, y la última semana evaluada hubo un promedio diario de 18 decesos por coronavirus.

Por lo anterior, Rodríguez Calderón recordó que si hay tres indicadores de salud en rojo y uno en naranja, (ocupación de camas para pacientes Covid en 63 por ciento, cuando se entrará a riesgo máximo si la ocupación es superior a 70 por ciento), se debe detener el proceso de reactivación. "Y no quiero dar marcha atrás a la actividad de los demás", pero depende de todos para evitar que se llenen los hospitales, asentó.

Al respecto, el secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, comentó que debido a que Nuevo León cuenta con el mejor sistema hospitalario público y privado del país y tiene el mayor promedio de esperanza de vida, la semana pasada el 40 por ciento de los más de mil pacientes hospitalizados por COVID-19 eran de otros estados que vienen a atenderse a la entidad, y esta semana ya sólo son el 20 por ciento, por lo cual es necesario aumentar la capacidad hospitalaria, contratar personal y adquirir más insumos para salvar muchas vidas, "pero necesitamos el apoyo de la Federación".

Explicó que actualmente hay cuatro mil 127 trabajadores sanitarios, de los cuales dos mil 080 trabajan con pacientes COVID, y se requieren otros dos mil para satisfacer la demanda de servicios.

Jaime Rodríguez expuso que el personal de salud ya está cansado porque han sido días muy 90 días muy intensos, y requieren descanso, por lo cual se contratarán médicos residentes y enfermeras que serán capacitados para que en poco tiempo puedan atender a enfermos de coronavirus.

Lamentó sin embargo que todo eso cuesta, "no tenemos el dinero, se nos bajaron las participaciones en 40 por ciento, el tesorero (Carlos Garza) está haciendo un esfuerzo, porque la Federación no está ayudándonos, está en otro tema, pero no quiero confrontarme y es nuestra responsabilidad".

Sin embargo, dijo más adelante que el presidente Andrés Manuel López Obrador "ya fue a Estados Unidos, ya escuchó a (Donald) Trump, necesita escucharnos a nosotros para ver si tiene o no la manera de ayudarnos, los nuevoleoneses son mexicanos, le han ayudado a la Federación muchos años, las empresas y trabajadores hemos sido responsables, pagamos impuestos, hemos construído infraestructura hospitalaria, tenemos la mejor la atractividad de inversión extranjera".

Prosiguió, "hemos sido un ejemplo, ¿por qué nos quiere ayudar? ¿no que amor con amor se paga?, no le hemos hecho un mal gesto, y no es reclamo, simplemente: presidente recíbanos y Nuevo León se sentirá agradecido con usted".

Recalcó que el presidente "le dedicó tres días a Estados Unidos, y no nos ha dedicado un minuto a nosotros los gobernadores", de la Alianza Federalista, que decidieron trazar una ruta propia para enfrentar la pandemia y para reactivar la economía. Entre ellos además de Jaime Rodríguez están Enrique Alfaro de Jalisco, Silvano Aureoles de Michoacán, Miguel Ángel Riquelme de Coahuila, y Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas.

Asimismo, cuando se le cuestionó si podrían contratar médicos en otros estados o países, Rodríguez Calderón señaló que no hay en ninguna parte, al tiempo que algunos doctores están amparándose para no atender este tipo de pacientes.

"Y no podemos traer médicos de Cuba como el presidente, en Cuba no hay los hospitales que tenemos nosotros, a lo mejor en Cuba no hay ni respiradores, no podemos curar a la gente con remedios. Aquí hay doctores, pero tenemos que convencerlos, porque están viendo una sociedad que no hace caso, y tenemos que protegerlos", dijo el gobernador.

En el reporte diario de este jueves, se registraron 743 nuevos contagios del virus SARS-CoV-2, y 22 defunciones, para un total de 17 mil 408 pacientes de la enfermedad viral y 555 decesos desde que inició la pandemia en la entidad.