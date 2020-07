Proyectan Coahuila y Piedras Negras magna obra en reserva territorial

Claudio Mario Bres Garza, presidente municipal de Piedras Negras, dio a conocer que durante la reunión del Comité del Impuesto Sobre Nómina (ISN) de esta ciudad fronteriza, se presentó el bosquejo de una magna obra que realizarán de forma conjunta el Estado y el Municipio en una reserva territorial de dos hectáreas.

Sin especificar el proyecto que conforma dicha magna obra, el alcalde de Piedras Negras adelantó que se realizará en los terrenos que se localizan en la colonia SUTERM y donde anteriormente se ubicaban la escuela primaria Carlota Guajardo y el jardín de niños "Leona Vicario".

Estableció que dicho bosquejo se presentó a los empresarios de la localidad que forman parte del Comité del ISN de Piedras Negras, el cual fue elaborado por una empresa de la ciudad de Monterrey, Nuevo León y que para ello se usará la reserva territorial que ha adquirido el municipio; a través del intercambio de terrenos en otras partes de la ciudad.

"A mí no me molesta si las obras no se terminan, peor para tu termines algo primero tienes que empezarlo y yo inicie hace muchos años un sueño; de quitar una espuela de ferrocarril que no se usaba y dos colonias de personas que no tenían un título de propiedad y con el pasar de los años se hizo una Plaza de las Culturas y empezó como un sueño", respondió Bres Garza al cuestionarle si están garantizados los recursos del ISN para tal obra.

Dicho proyecto se desarrollará frente a la obra de desarrollo urbano que se ha denominado El Cabo, que se realiza alrededor de la escuela secundaria número 84 y que forma parte del paquete de obras de Desarrollo Urbano del 2019 que implementó el Gobierno Federal en diversas ciudades fronterizas y sitios turísticos de México; donde se incluyó a los municipios de Piedras Negras y Ciudad Acuña.

Claudio Mario Bres señaló que el proyecto del Cabo también inicio como un sueño con un terreno de tres mil 500 metros cuadrados para una pequeña obra y actualmente se cuenta con una reserva territorial de cerca 12 hectáreas que son propiedad del municipio.

"Tienen que empezar en un lugar. Si se termina el año que entra o se termina en 10 años, no importa; mientras que se empiece un sueño de algo que ni se concebía, entonces nomás empezarlo. Después si nos da tiempo a nosotros y si no, quienes vengan en el futuro que le sigan adelante", indicó Bres Garza.