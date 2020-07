Reportan caída de TikTok en diversos países

Bajo el hashtag #tiktokdown, internautas reportaron diversas fallas en la popular aplicación china de videos.

De acuerdo al sitio DownDetector, el fallo se registró al rededor de las 12:40 y afectando principalmente a usuarios de Estados Unidos, algunos países de Europa y con menor medida a los de México.

tiktok coming back up after we all freak out over a glitch:#tiktokdown pic.twitter.com/usmKyw8rAK