Luchador de la UFC deja con amnesia a adulto mayor tras golpearlo

De acuerdo a la información compartida a través de RT, Perry estaba siendo escoltado para retirarse del lugar tras involucrarse en una discusión racial algunos de los comensales.

En las imágenes difundidas en el Internet aparece el joven dirigiéndose a la salida junto a su novia Latory González, quien lo intentó tranquilizar en distintas ocasiones.

Tras intercambiar algunos insultos, Perry golpeó el rostro del hombre mayor, quien tuvo que ser trasladado a un hospital, donde se le diagnosticó amnesia por la fuerza.

Actualmente se espera el proceso legal en contra del luchador.

Mike Perry in a bar fight last night over someone “touching him”.



This is pretty disgusting behaviour from a UFC calibre fighter. Acting like a complete child. pic.twitter.com/ZAuxZTtXtW