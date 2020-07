Templo satánico planea demandar al estado de Misisipi por colocar a 'Dios' en su bandera

El Templo Satánico, una organización religiosa dedicada al activismo político con sede en Estados Unidos, busca demandar al estado de Misispi, si colocan en su nueva bandera la frase 'In God we Trust' (en Dios confiamos).

Como medida para eliminar símbolos y estereotipos racistas, tras las protestas por parte del movimiento Black Lives Matter, el gobernador del estado, Tate Reeves, firmó una ley para cambiar la bandera que los representa desde hace más de 120 años, con el fin de buscar una imagen que elimine toda representación de la esclavitud de la época de la Guerra Civil.

A través de Lynn Fitch, abogado de la organización no teísta, el Templo Satánico felicitó al estado por su decisión de remplazar la bandera, algo que calificó como 'positivo'. Sin embargo, criticaron que se siga incluyendo la frase 'In God we Trust', como se tiene planeado, ya que lo consideran un símbolo excluyente. Detallan medios internacionales.

"Eliminar un símbolo excluyente y reemplazarlo por otro no soluciona el problema", detallaron en un comunicado en el que además pidieron que se incluyera una referencia a Satanás en la bandera, de lo contrario buscaran presentar una demanda contra el estado de Misisipi, así como tomar medidas cautelares.