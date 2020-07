Diputada del PES presentará 'Ley Antimemes'

La iniciativa aún no se presenta ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, pero será inscrita en la Gaceta Parlamentaria la próxima semana y también se busca, que independientemente de las investigaciones que se hagan, la cuenta de las redes sociales de dónde se detecte la alteración sea dada de baja.

"Es una reforma al Código Penal Federal, que si tú modificas el contenido original de algo: una fotografía, un video o un audio, bueno pues serás castigado y además se va a proponer en la Comisión de Radio y Televisión, que a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), voy a proponer que esa cuenta, en lo que se hacen las investigaciones pertinentes, la cuenta sea dada de baja”, dijo la legisladora en un video que subió a sus redes sociales.

Esta iniciativa de la legisladora poblana se dio después de que la semana pasada la propia legisladora generó polémica en las redes sociales con un video que subió de Tik Tok que fue grabado en el pleno de la Cámara de Diputados el martes 30 de junio en el marco del periodo extraordinario para avalar las leyes pendientes del Tratado de Libre Comercio T-MEC.

El video de Tik Tok, la diputada aparece haciendo una coreografía con música de reggaetón y lo que parecen ser balazos pero en el pleno de la Cámara de Diputados.

Por esto le preguntaron "¿para esto te pagamos?". La diputada respondió que a ver si se asustan de los que estuvieron en Legislaturas pasadas que se enriquecieron con "moches" y agregó que podrá ser juzgada por ridícula o naca, pero jamás por ladrona o traidora.

Sin embargo, después se quejó que su video original fue editado y pusieron sonidos de verdaderos balazos por lo que recibió amenazas de muerte y pidió que se baje esta nueva versión de su video.

Aquí está, como ya sé que se va a hacer viral y me van a insultar y blah! mejor yo les ahorro la chamba, no fue en horario laboral y el audio no se escuchó, me van a castigar x hacer mímica? Mucho antes de empezar sesión?

Doble moral la de ustedes. pic.twitter.com/AN6Ixr7Prk