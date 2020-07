NUESTRO RECOMENDADO PARA ESCUCHAR

Geethali Norah Shankar Jones (Nueva York, 30 de marzo de 1979), conocida como Norah Jones, es una cantante, compositora, pianista y actriz estadounidense. Ganadora de nueve premios Grammy, ha vendido como cantante más de 40 millones de discos.

Su música combina elementos de jazz, blues, soul, country y pop.

Protagonizó la película My Blueberry Nights y ha realizado dos cameos, el primero en la película Amor a segunda vista (2002) y en Ted (2012).

Durante dos años se ganó la vida cantando en salones de jazz, almuerzos y happy hours, muchas veces ante menos de quince personas y cobrando sólo de las propinas que les daban los parroquianos.

Abandonó la universidad, empezó a escribir sus propias canciones, formó parte del combo de funk fusion, Wax Poetic y, finalmente, montó su propio grupo con el bajista Lee Alexander, el guitarrista y compositor de Don’t Know Why, Jesse Harris, y el baterista Dan Rieser. Por esa época, se estabilizó como cantante en el club nocturno The Living Room.

En uno de esos conciertos la escuchó Shell White, miembro de la discográfica EMI, una noche del año 2000. Le gustó lo que oía y le pidió un demo con sus canciones. Este se lo llevó a su amigo Bruce Lundvall, director de Blue Note, el reputado sello de jazz. Y acertó, porque esa compañía estaba en la búsqueda de nuevos artistas.

Come Away With Me, su debut discográfico, salió a la venta en febrero de 2002, sin campañas masivas, ni un hit agresivo sonando en todas las radios. Sin embargo, el boca a boca hizo su trabajo y el disco se empezó a vender cada vez más. Para el otoño ya había sobrepasado el millón de copias vendidas y todos estaban maravillados.

También se convirtió en platino en Holanda, Australia, Portugal y Hong Kong; doble platino en Gran Bretaña, Irlanda y Singapur; y quíntuple platino en Nueva Zelanda.

El total de ventas alrededor del mundo sobrepasa los 18 millones de copias.

Además, fue la gran triunfadora de la 45 edición de los Grammy entregados en 2003, con sus cinco estatuillas ganadas, incluidas mejor álbum canción, disco del año y mejor artista novel, siendo la gran sorpresa de la noche.

Pick me up off the floor (2020)

Begin again (2019)

Day Breaks (2016)

Little Broken Hearts (2012)

The Fall (2009)

Not Too Late (2007)