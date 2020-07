'No podemos permitir que esto vuelva a pasar', dicen transportistas en Gómez Palacio

La Subsecretaría de Gobierno lamentó que transportistas hayan tenido problemas internos sindicales que derivaron recientemente en el bloqueo del periférico y la carretera a Chihuahua, razón por la cual la autoridad estatal no podrá mantenerse al margen de prácticas, protestas o movilizaciones que afecten tránsitos de terceros, entre ellos ciudadanos y empresas.

El subsecretario de Gobierno, Manuel Ramos Carrillo, dijo que aunque las autoridades se han mostrado siempre respetuosas de los problemas internos sindicales que han surgido entre la dirigencia de la Confederación Autónoma de Trabajadores de México (CATEM) y transportistas exintegrantes de esta misma organización, no se podrán tener las mismas consideraciones tratándose de afectaciones al tránsito vehicular, principalmente porque la solución no depende del Gobierno estatal en este particular asunto.

"No podemos permitir que esto vuelva a pasar, nosotros somos respetuosos, podemos ser mediadores a solicitud de ellos pero no estamos de acuerdo en que se realicen bloqueos que afecten a terceros por situaciones que no están en nuestras manos resolver porque son problemas sindicales internos lo que ellos denuncian. No podemos dejar que afecten las vías de comunicación, que además son tan importantes como el bulevar Ejército Mexicano y la carretera a Chihuahua", declaró Ramos.

Como se informó recientemente, el bloqueo del martes duró varias horas y los trabajadores materialistas insistían en que las autoridades estatales y de otros niveles de gobierno pusieran una solución. Argumentan que la propia CATEM no les permite trabajar y que las autoridades del transporte no estarían señalando anomalías en cuanto a las placas de algunas unidades de esta misma organización.

El mismo martes, el director regional del Transporte, Armando Ramírez Barley, dijo que los trabajadores materialistas, al parecer, ya habían llegado a un acuerdo en materia económica con respecto al adeudo que argumentaban les debía la dirigencia de la CATEM, según se dijo en la reunión.

"Queremos ser muy claros en eso, en que nosotros como autoridades no podemos intervenir en los temas sindicales, podemos coadyuvar siempre en la resolución de problemas como lo hemos hecho antes en muchos temas brindando un espacio para el diálogo y en el afán de las partes puedan conciliar acuerdos pero sí enfatizar que lo que no queremos y no podemos permitir es que los ciudadanos o los conductores, que nada tienen que ver en esto, resulten afectados por problemas internos de este tipo entre los trabajadores materialistas y de la política sindical que lleven y de la cual nosotros somos totalmente respetuosos", dijo el subsecretario.