'Gobierno nos quiere cargar el muerto', dicen ambulantes

Líderes del comercio en vía pública de las 16 alcaldías lamentaron que el Gobierno capitalino quiera "cargarnos el muerto" sobre los contagios por el COVID-19 en la Ciudad de México, al acusarlos de ser "caldo de cultivo" de esta enfermedad.

"Están equivocados. La negligencia, apatía y el 'no me importa' de la ciudadanía han provocado que sigan sin bajar los contagios. Debe entender el Gobierno que también sus medidas no han dado resultados", dijeron.

Reconocieron que en estos momentos el Centro Histórico "es un caos, una zona de guerra y no por los vendedores populares, sino por la gente que acude a comprar, por la represión policíaca en contra nuestra", denunciaron durante el Primer Encuentro de Representantes de Las y Los Comerciantes Populares en la Ciudad de México.

Aseguraron que han cumplido con las normas sanitarias que estableció el Gobierno: "Somos los más interesados en cumplirlas, porque con esto cuidamos nuestra fuente de trabajo, a la familia, al comprador y nuestra sobrevivencia económica".

Encabezados por Diana Sánchez Barrios, los más de 60 dirigentes del comercio en vía pública de las 16 alcaldías dialogaron de forma virtual y exigieron a la jefa de Gobierno que "reconsidere y nos deje laborar los siete días de la semana de forma escalonada. No somos sus enemigos, queremos apoyar, pero que no nos maten de hambre".

La activista social y defensora de los derechos humanos dejó en claro que no buscan confrontarse con el Gobierno local, sino "hacer propuestas para que laboremos en orden y con respeto a las medidas sanitarias".

Reveló que más de 2 millones de comerciantes en las 16 alcaldías sufren porque no salen a vender a las calles y no pueden pagar su renta; además, muchos tienen en sus manos la lista de útiles para el próximo ciclo escolar, pero no cuentan con el dinero para comprarlos.