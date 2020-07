Acusan tibia postura por crisis del carbón en Coahuila

Mientras el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y algunos alcaldes como Jesús Alfredo Paredes de Monclova "meten el hombro para apoyar la fuente de empleo de los mineros", diputados y senadores federales se ven tibios para actuar y no responden como debieran a sus representados, dijo el Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos.

El vocero de la central minera, Gerardo Flores Escobedo, indicó que pareciera que los legisladores federales no escuchan las demandas de los mineros, las marchas, plantones y manifestaciones no las escuchan la grave situación de la región carbonífera por la falta de venta de carbón a CFE.

"Pareciera que no vienen (los senadores y diputados federales) a Coahuila, que no leen los periódicos ni ven las noticias y que no saben lo que está pasando" externó el portavoz del comité nacional del sindicato.

Reconoció por otro lado que el gobernador de Coahuila está preocupado por la situación de CFE, que sigue sin comprar carbón.

Indicó que también alcaldes de las regiones Centro (como Paredes López), Carbonífera y Norte se mantienen activos en la búsqueda de una solución al problema, tocando puertas en el gobierno federal para que Comisión Federal de Electricidad reactive los contratos de compra-venta y publique licitaciones para nuevos contratos.