Decir que podemos estar en control de nuestras vidas es una falacia, ya que durante circunstancias inciertas, siempre habrán planes fallidos, pérdidas, calamidades, entre otras situaciones complejas. De ahí que dependemos no solamente de nuestra resiliencia, imaginación, y creatividad para resolverlas, sino también de los conocimientos adquiridos a través de experiencias e información acumulada a través del tiempo. Una cualidad humana que muchos llamamos sabiduría.

El caos que se vive en gran parte del mundo como resultado de conflictos sociales, políticos, económicos, y sobre todo el impacto de una pandemia difícil de controlar, sigue dejando opciones limitadas de solución. A pesar de los avances acelerados en la tecnología y la comunicación aún no se ha podido dilucidar lo que ha estado generando algunos fenómenos, por ejemplo, el caso de muchas enfermedades como el cáncer, y la ya muy mencionada pandemia, entre otros. Y si la situación es entendible y conocida en su génesis, no existen medidas efectivas para erradicarlo. Y si existen estas medidas, no hay un liderazgo competente, y la suficiente iniciativa y cohesión social para implementarlas. Ejemplos de estos últimos casos pueden ser la violencia e inseguridad social, la pobreza, la ineptitud política, la corrupción, etcétera. Cuando no se puede recurrir a otros elementos, personas o recursos, y no se tiene el poder para controlar o lidiar con el caos, existe una cualidad personal que permite visualizar y manejar circunstancias difíciles. Me refiero a una virtud exclusivamente humana que se deriva de nuestra relación con nuestros conocimientos y experiencias; del modo en como cuestionamos ciertas creencias; y como enfrentamos la incertidumbre que genera: la sabiduría.

El concepto de sabiduría es muy antiguo, ya que existe desde los antiguos filósofos griegos (Sócrates, Platón, Aristóteles, etc.), y por lo mismo se le asocia con perspectivas místicas, filosóficas, o religiosas. Sin embargo, como resultado de investigaciones sobre el tópico por psicólogos, neurocientíficos, y otros investigadores en las ciencias sociales, en la actualidad el término ha adquirido una connotación más práctica. La Asociación Americana de Psicología (APA) la define como "la habilidad de un individuo para tomar decisiones sólidas, encontrar respuestas a problemas importantes de la vida, y ofrecer consejos sobre complejidades de la vida diaria." En un artículo del periódico New York Times (mayo 2007) el periodista Stephen Hall menciona que la sabiduría es difícil de definir y de investigar debido a lo complicado que es estudiarla empíricamente. Sin embargo, el Sr. Hall agrega, es posible reconocer a una persona, quien basado en la naturaleza de sus comentarios y conducta, proyecta sabiduría de acuerdo a la definición de la APA.

La sabiduría tiene que ver con la adquisición de conocimientos, experiencias, una mente abierta, capacidades de buen juicio y de reflexión, y madurez emocional los cuales se cultivaron con el transcurso del tiempo. Normalmente, la sabiduría es asociada con edad madura, creatividad e inteligencia, pero no todas las personas en la tercera edad, ni aquellos considerados intelectualmente avanzados, necesariamente poseen las cualidades de una persona sabia. Una manera de identificar a estas personas es a través de sus interacciones con familiares, amistades, sus alumnos, pacientes, clientes, en la forma y contenido de lo que escribe, optimismo, el control de emociones, y calma sobre los problemas de la vida. De acuerdo al Sr. Hall, la edad, la cual está asociada con experiencia, es un factor importante, pero no determinante. La edad promedio donde esta sabiduría se manifiesta es alrededor de los 60 años, y perdura hasta cuando la capacidad cognitiva empieza a declinar.