Revela Jaime Bonilla que tuvo COVID-19 en enero

El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, reveló que luego de una prueba de anticuerpos pudo confirmar que tuvo COVID-19 y, según los síntomas que presentó, fue en enero cuando ningún caso había sido detectado en México.

En su transmisión de Facebook diaria el mandatario estatal respondió a una pregunta en la que le pidieron confirmar si había padecido la enfermedad, ya que el secretario de Economía Sustentable y Turismo, Mario Escobedo Carignan, lo había revelado.

Precisó que en enero presentó una serie de síntomas: tos, dolor de cabeza y fatiga, dolor de músculos. En ese mes fue trasladado a un hospital en San Felipe, en Mexicali, en donde le realizaron una serie de pruebas en las que inicialmente no arrojaron ninguna enfermedad de gravedad, en una segunda revisión en Tijuana el diagnóstico fue sinusitis.

"Cuando se viene, en marzo, lo del contagio, yo decía muchos de esos síntomas yo los tuve… nunca me tumbó…. El doctor tuvo a bien hacerme el examen y salí negativo, pero me hizo el de la sangre, el de anticuerpos, y tenía los anti-cuerpos, entonces quiere decir que a mí me dio por allá de enero".

Desde enero a la fecha, dentro del círculo cercano del gobernador varios de sus colaboradores han resultado positivo a la prueba de COVID-19 e incluso han muerto. Por ejemplo, uno de sus escoltas murió por complicaciones respiratorias, luego de ser diagnosticado de coronavirus. Y entre los casos más reciente la secretaria de Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinoza.