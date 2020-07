Espera Gutiérrez Müller que reunión entre AMLO y Trump sea un éxito

En su cuenta de Twitter, la también presidenta del Consejo Honorario de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, aseguró que estos lazos de cooperación datan desde la Independencia de México, ocurrida en 1821.

Mexico and USA strengthen their cooperation relations and friendship, today as yesterday since our Independence in 1821. May the meeting between Mr. Donald Trump and Andrés Manuel López Obrador be a success. Greetings, @IvankaTrump ! https://t.co/YX2Nm90gPq