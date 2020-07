Para evitar tantos "sustos y taquicardias" que ocasionan dos reportes diarios de casos positivos de coronavirus dados a conocer por la Secretaría de Salud a través del Reporte Coahuila del Plan Estatal de Prevención y Control COVID-19, los alcaldes que participaron en la más reciente Reunión de los Comités Regionales de Salud que se desarrolló en la vapuleada capital del acero, Monclova, saltaron de felicidad tras el acuerdo que se tomó de que a partir de ya solo se pasará un reporte diario a "la hora del Angelus", es decir, a las 12:00 del día. A decir de nuestros subagentes, disfrazados de calculadora solar, sumar dos veces la cantidad de positivos, más las defunciones, aparte las altas y los hospitalizados, ¡uff!, estaba generando muchas complicaciones al sesudo equipo de expertos... Es decir que no terminaban de ajustar unas cuentas cuando ya les estaban pasando otras, además de la regla de tres que implicaba el número de camas y ventiladores. Por ello, el gobernador de la provincia, Miguel Riquelme, aceptó el cambio. Lo único que les pidió fue monitorear horarios con base en cifras de contagios y decidir de manera oportuna las medidas a tomar.

Nuestros subagentes, vestidos de cubrebocas de esos caros porque traen respirador adjunto, nos comentan que en Monclova se armó tremenda pelotera, ya que el "góber" se reunió con los responsables de los Subcomités Regionales de Salud de las diferentes regiones para ponerlos a trabajar con mayor intensidad ante el incremento en las cifras de contagios en su entidad y, por ende, la probabilidad de que haya la necesidad de más hospitalizaciones. Haciéndole al epidemiólogo, don Miguel apercibió a los regañados integrantes de los comités para tener mayor control en la aplicación de pruebas del terrible COVID-19, ya que dijo no quiere más pruebas masivas que hasta ahora se han aplicado sin control ni orden y, por lo tanto, de las que se tardan días y días en dar los resultados, ya cuando el sospechoso contagió a sus familiares, amigos, vecinos y hasta al perro. Riquelme les dijo que ahora quiere "tiros de precisión" y un estricto seguimiento a los positivos. Incluso, los subagentes dicen que le ordenó con harta firmeza al jefazo de Salud, Roberto Bernal, para que resolviera el problema de Acuña y para que se atienda la "cola" de pruebas que se tienen en la también fronteriza ciudad de Piedras Negras, donde la curva anda como la canasta familiar, por los cielos. Otro tema tan espinoso como necesario fue la reducción en los horarios de los sectores comerciales ya abiertos o cierres parciales sábado y domingo, lo que se acomode a cada región, dejando en claro que no quieren que a la provincia de Coahuila le pase lo que a Nuevo León, donde las autoridades abrieron felices y contentas, todo se relajó y ahora hasta toque de queda les tocó decretar.

Por cierto, los que dijeron "todos coludos o todos rabones " a manera de indirecta muy directa fueron algunos de los alcaldes que participaron en el cónclave… Perdón, en la reunión de responsables de los Comités de Salud, que agobiados ante el "boom" de contagios del temible COVID-19 propusieron endurecer las acciones contra los ciudadanos que nomás no ayudan y no quieren corresponsabilidad en las acciones preventivas contra el coronavirus. Nuestros subagentes rijosos nos detallan que donde "la puerca torció el rabo" fue al momento de sugerir que también le "entren" al trabajo los Cabildos y los alcaldes, y de una buena vez se fijen legalmente las sanciones económicas para los ciudadanos que no utilicen cubrebocas, que aunque son obligatorios en Coahuila, hay ediles rebeldes que se pasan la medida "por el arco del triunfo" y seguramente seguirán con su pasividad maliciosa. Para referencias de qué munícipes se trata nomás hay que revisar las altas cifras de contagios, y siguen como si nada. Pero quien no acudió a la reunión de alcaldes fue el jefazo de Torreón, Jorge Zermeño. Y es que nadie sabe dónde anda, pues hasta faltó a su tradicional programa radiofónico de los martes donde se publicita... Digo, donde responde a la ciudadanía. Ahí solo atinaron a decir que "está fuera de la ciudad atendiendo algunos asuntos".

El que arremetió contra los medios de comunicación y contra los representantes de algunas cámaras empresariales por andar de quejumbrosos fijándose no más en las cifras malas de la inseguridad y no en las buenas fue el desconocido regidor panista y presidente de la Comisión de inSeguridad del Cabildo de Torreón, Eduardo González Madero, quien recurrió a la estación oficial de la Administración municipal, Radio Torreón, para despotricar de uno que otro empresario de esos sin quehacer que andan haciendo llamados de atención por el alza en los delitos de robo con violencia a comercios y casa habitación en la ciudad, y de paso le dio una raspadita a esos incómodos medios que andan publicando esas horrendas cifras y con ello generando escándalos "innecesarios" o, según él, politizando el tema. Nuestros subagentes, disfrazados de patrulla varada, nos reportan que lo que más llamó la atención del berrinche del regidor es que quienes lo escucharon, que no fueron muchos que digamos, se enteraron de que trabajaba en la actual Administración, ya que hasta el momento su actividad ha pasado más desapercibida que la de la Dirección de Astronomía del Municipio; aunque, según las lenguas viperinas, lo que está haciendo el gris edil es levantando la mano para que lo tomen en cuenta, ya que es uno de los tantos funcionarios que empiezan a sentir cerca la hora de abandonar el edificio más caro de la ciudad, y como le quedó gustando eso de vivir en el acierto, como que ya no se halla lejos del bendito presupuesto.

Del implacable coronavirus nadie se salva; lo mismo le pega a un descuidado o terco ciudadano de a pie en el Mercado Alianza que en el mismísimo cuartel anti-COVID de Torreón, que tiene como sede el flamante Centro de Convenciones, sitio donde se realizan las reuniones de salud para establecer acciones y tratar de combatir la fastidiosa pandemia, que nos tiene a todos con el Jesús en la boca. Nuestros subagentes, disfrazados de decoración sobrevalorada de este espacio, que de espacio de piñatas fifís pasó a lugar estratégico de prevención COVID, nos informan que dos "altas" funcionarias contagiadas se encuentran aisladas en sus hogares. Incluso una de ellas está pronta a regresar a laborar. Lo que llama la atención es que sus puestos no estén incluidos en la lista de funcionarios estatales contagiados, a la cual se sumó la titular de Cultura, Sofía García Camil. Si bien se sabe que por protección a la privacidad no se deben revelar los nombres de los contagiados, la propia funcionaria desde tiempos de los Moreira se encargó de publicar en las inestables redes sociales su situación médica. Las lenguas viperinas dicen que el nombre de doña Sofía es más un camino para ahora sí darle las "gracias" por sus ocho años de servicio al frente de la desvencijada secretaría, mientras que otros aprovecharon para recordarle a doña Sofía lo contradictorio que resultaba que no se hubiesen contagiado los secretarios de Salud, Comunicación, Economía, el fiscal general y otros tantos funcionarios que han estado haciéndole frente en primera línea al virus, incluso apersonados día y noche en Monclova por órdenes de su jefe, antes que la titular de una dependencia como Cultura, que si no tenía mucha agenda antes del coronavirus, ahora ni se diga. Por lo pronto, esperemos que la recuperación de las contagiadas sea pronta y rápida.