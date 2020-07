Avances, retrocesos y dudas

El gobierno de AMLO se ha empeñado en informar y celebrar de forma abundante sus planes y programas. Aprovecha todos los días para marcar agenda y estar en los medios. Hay un discurso en cada aniversario, ya sea por el triunfo electoral, el inicio del gobierno o por el Informe al Congreso. El presidente tiene dos mecanismo básicos para gobernar que sigue de forma religiosa: uno es interactuar diariamente con los medios y el otro es recorrer el país. El pasado 1º de julio fue el segundo aniversario de las elecciones de 2018 y hubo un discurso-balance.

AMLO contabiliza 19 meses de gobierno, pero en realidad empezó a gobernar desde el triunfo electoral, durante los 5 meses de transición y preparación de su sexenio. Ahora, en plena crisis por la pandemia y la caída económica, las opiniones sobre AMLO y su 4T son contrastantes, por ejemplo, tiene niveles de aprobación que han bajado, pero todavía se mantienen relativamente altos, en un caso llega al 56% (El Financiero, 1º/07/2020) y en otro al 68%, porque juntan la aprobación alta y media (El País, 2/07/2020). Sin embargo, hay dudas y opiniones negativas sobre las políticas de seguridad y el manejo de la crisis económica. Hay cercanía en las dos encuestas, el gobierno está mal evaluado en el manejo económico, la seguridad pública y la pobreza; hay un empate en las opiniones sobre el manejo de la salud y el combate a la corrupción. Tienen notas aprobatorias la Guardia Nacional y las fuerzas armadas, pero hay una baja la calificación en liderazgo y capacidad presidenciales. La opinión está dividida, como el país.

El informe de AMLO fue una visión extremadamente positiva del país. Hizo un recuento de logros en donde ha habido avances, pero también retrocesos y dudas. La lista de éxitos para el presidente se puede agrupar en cinco paquetes: no hay represión, ni tortura; hay un nuevo trato fiscal donde las grandes empresas pagan sus impuestos; las políticas de austeridad; las obras; y los programas sociales. Sobre la represión habrá que ver las denuncias de abusos de la autoridad para saber si realmente se ha terminado este fenómeno, hay que escuchar a los organismos independientes de derechos humanos, porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos está ausente. Sin duda, el nuevo trato fiscal con las grandes empresas y la persecución de las factureras que hacen fraude, son aspectos positivos que los gobiernos anteriores no se atrevieron a hacer. También es un avance la lucha contra el huachicol y contra el robo de gas, una tarea que necesita continuar. Sobre las grandes obras del sexenio hay mucha polémica, sobre todo por el apoyo a los energéticos fósiles. De la misma forma, hay críticas válidas sobre la manera de hacer consultas que no cumplen con los requisitos legales, como sucedió en Mexicali y con el tren maya. Quedan dudas fundadas sobre la autenticidad de los estudios de impacto ambiental de las obras. La política de austeridad ha sido muy polémica, porque se ha llevado al extremo; por ejemplo, la secretaria de economía ya se quedó sin computadoras. Los programas sociales llegan a un 55% de las familias, pero la meta es cubrir a un 70% y fortalecer el mercado interno.

AMLO divide al país en dos partes, el 70% de la base con menos recursos, al que apoya de forma directa, y al otro 30% le ofrece paz, tranquilidad y oportunidades para hacer negocios. Hay dos temas sobre los que hay fuertes dudas. Uno es sobre las cifras de seguridad, que según el informe han bajado en algunos delitos, pero quedan los enfrentamientos y muertos que crecen todos los días y no se mencionaron. Es una problemática sobre la que difícilmente habrá resultados positivos pronto, por lo que habrá que esperar varios años para observar si bajan las tendencias de forma importante. Y el otro es el de la democracia. AMLO cita a Francisco I. Madero, pero lo saca de contexto, porque el país no está saliendo del porfiriato. El presidente tiene que respetar al órgano constitucional encargado de lo electoral, si interviene sería un retroceso.

Ahora todo se concentrará en la visita a Trump, un viaje que será muy polémico, pero esa será otra historia…