Mueren de 3 a 7 personas al día en Juchitán por COVID-19

En tan sólo 10 días murieron 46 personas en Juchitán, de acuerdo con la Regiduría de Parques y Panteones del Ayuntamiento y los registros que llevan de los sepelios en los cuatro panteones existentes en esta ciudad.

Este dato es alarmante si se consideran las mismas cifras de la dependencia municipal antes de la pandemia por COVID-19, cuando entonces morían al día de tres a cinco personas a la semana, ahora desde hace 10 días mueren de tres a siete personas al día.

Las alarmas se encendieron el pasado viernes 26 de junio, cuando murieron tres personas por insuficiencia respiratoria; al día siguiente, por esta misma causa la cifra aumentó a cinco, el tercer día a siete, hasta este domingo 5 de julio cuando se registró el pico de fallecimientos con nueve personas, y el día de ayer siete decesos más. En total, en 10 días han muerto 46 personas en Juchitán.

De esa cifra de 46 fallecidos, en los certificados médicos de siete de estos se especificó que murieron por insuficiencia respiratorias; seis por infartos, dos por diabetes, tres por vejez, y siete por COVID-19, además de un caso sospechoso por esta enfermedad causada por un nuevo tipo de coronavirus. Así también se registró el deceso de una persona por derrame cerebral, otro por deficiencia renal, uno por cirrosis y en 14 fallecidos sus familiares no presentaron certificado médicos por lo que se desconoce de qué murieron.

Las secciones que más fallecidos han reportado en Juchitán es la Octava Sección "Cheguigo" con 10, le sigue la Novena Sección con cuatro, la Séptima Sección con tres, la Quinta Sección con tres; además de otras colonias que también han tenido fallecidos como la Tercera Sección, las colonias 28 de enero y Año de Juárez. En 20 casos no proporcionaron su dirección.

El presidente municipal de Juchitán, Emilio Montero Pérez, dio a conocer en un comunicado que en esta ciudad zapoteca hay un incremento acelerado de contagios por COVID-19, y el número de fallecidos supera por mucho a lo registrado por los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), esto debido a que los ciudadanos no lo reportan y no acuden a los Centros de Salud para que lleve el monitoreo.

Existen subregistros de casos por COVID-19 en la ciudad de Juchitán. Gonzalo Sebastián Cruz, encargado de la Jurisdicción Sanitaria número 2 en la región del Istmo de Tehuantepec, afirmó que les han reportado casos de personas que fueron atendidas en clínicas particulares y que no se contabilizaron.

El miedo a no poder despedirse de sus familiares es una de las principales causas por la que no se reportan los enfermos a los hospitales públicos, declararon médicos privados, funcionarios y dirigentes sindicales de los SSO entrevistados por este diario. Y coincidieron que ese ha sido motivo por el que algunos familiares se han llevado a los pacientes fallecidos, sin oportunidad de registrarlas, ya que por protocolo sanitario quienes mueren por Covid-19 no pueden ser velados ni recibir el ritual funerario característico de los zapotecas, por lo que deben ser inhumados directamente.

Asimismo, coincidieron en que los enfermos no asisten a los hospitales por la desinformación, la pena, el estigma, los rumores y el miedo a que no vuelvan a salir con vida una vez intubados.

Hasta el momento, de manera oficial Juchitán tiene 76 casos positivos acumulados por COVID-19 y 15 fallecidos. En la región del Istmo, la Jurisdicción Sanitaria reporta 493 contagios y 78 defunciones; mientras que a nivel estatal suman 6 mil 534 casos positivos, y 662 muertes relacionadas con esa enfermedad.