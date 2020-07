Hombre es asesinado mientras caminaba tomado de la mano de su hija

De acuerdo con Fox News, el hombre identificado como Anthony Robinson, de 29 años, caminaba el domingo en compañía de su hija de 6, desde el Bronx, con dirección a Brooklyn, en Nueva York, cuando repentinamente fue atacado con un arma de fuego por un sujeto a bordo de un automóvil.

Un video captado por cámaras de vigilancia, muestra el momento en el que Robinson se desploma tras recibir el impacto de bala, mientras la niña corre asustada.

NEW: Anthony Robinson was walking across 170th Street, waking hand in hand with a 4-year-old girl, when the suspect in the passenger seat of this black car shot and killed him in Mount Eden. https://t.co/hJhPShxQWF pic.twitter.com/xozGXdDbv3