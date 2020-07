'Somos respetuosos del medio ambiente, más que otros gobiernos'

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno es más responsable en materia ambiental de lo que fueron administraciones pasadas; llamó a empresarios de energías renovables a guardar silencio y actuar con prudencia.

"Somos respetuosos del medio ambiente, más que los otros gobiernos, y con hechos. Por respeto no hablo de las empresas, pero de repente los que hacían pan se convirtieron en empresarios de energía. Me da hasta pena y ojalá y entendieran que ya es tiempo de un cambio y que no estén defendiendo lo indefendible.

"Deberían de actuar con prudencia, quedarse callados, incluso hacer -si no ofrecen disculpas- hacer el compromiso de que van a actuar de otra manera, que ya no lo van a volver a hacer, porque quieren ser empresarios con dimensión social".

El mandatario resaltó que durante su gobierno sí existe la promoción de energías renovables y limpias.

"Limpias en el sentido más amplio de la palabra, porque eso lo habían usado de pretexto para hacer negocios lucrativos, al amparo del poder, para recibir subsidios del gobierno, para que costara más la luz y nos afectara a todos".

Subrayó que desde que asumió la presidencia no se permite el maíz transgénico, ni la práctica del fracking.

"Se conserva la selva, todas las reservas ecológicas, pero un dato más, en ningún país del mundo se están sembrando un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables. Entonces, ya esto ya cambió".