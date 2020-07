Niña aprende lenguaje de señas para comunicarse y agradecer a repartidor por su trabajo

El video que ya acumula más de 6 millones de reproducciones en Twitter, muestra a Tallulha de 8 años, desde la puerta de su hogar en Ashton-under Lyne, Londres, agradecer con señas a Tim Joseph, un repartidor de paquetes de la zona que padece de perdida auditiva, mientras éste le devuelve las gracias sin aparentes problemas con las comunicación a base de ademanes.

"Este es nuestro repartidor, lo vemos 1 o 2 veces a la semana. Tallulah dibujó un 'gracias', todavía lo muestra con orgullo en su camioneta, han construido una gran amistad en las últimas semanas", agregó Amy Robert, madre de la menor, en la publicación de Twitter.

Según detalló Amy, la niña se ha esforzado por aprender el lenguaje de señas para poder comunicarse con su amigo, el repartidor que pese a la cuarentena no ha dejado de trabajar.

This is our @Hermesparcels delivery man, we see him 1 or 2 times a week, start of lockdown Tallulah drew him a #thankyou , he still has it proudly on show in his van, they have built up quite a friendship over these last few weeks @ststephensaud #proudmum pic.twitter.com/JELmaibyIM