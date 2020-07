Transportistas bloquean el periférico de Gómez Palacio y la carretera a Chihuahua

Transportistas bloquearon el bulevar Ejército Mexicano y la carretera a Jiménez, Chihuahua, con más de 70 unidades, señalando incapacidad de las autoridades estatales para poner orden en materia de transporte público.

Arturo Villegas Fernández, representante y vocero de los camioneros materialistas de Gómez Palacio, informó que el motivo de la protesta pública que realizan esta mañana y por lo cual se colocaron camiones en ese crucero que impide el flujo vial, es porque ya se ha hecho llegar a la Dirección Regional de Transporte, a través de varios oficios, la petición para que hagan su trabajo en cuanto a las inspecciones, pero no ha pasado nada.

El pasado lunes también llevaron un oficio a la presidenta municipal, Marina Vitela, quien no los pudo recibir (no obstante el transporte en La Laguna de Durango es de competencia estatal) y son oficios firmados por alrededor de 40 transportistas.

Lo que solicitan los inconformes es que el gobierno los escuche y que les permitan trabajar, ya que argumentan que tienen alrededor de 35 años laborando y aseguran que no habían tenido tantos problemas como hasta ahora.

También emitieron un oficio dirigido al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por lo que consideran abusos de la CATEM.

"Acabo de tener una amenaza del señor Cobián, dirigente de la CATEM, lo puse en altavoz, me retó y me dijo que me iba a partir la ma... donde me viera y él siempre que ve a los medios de comunicación dice lo contrario, dice que todo está bien y que ya nos pagó y es lo contrario, entonces necesitamos que se arrime la autoridad para ver este problema", dijo Villegas.

Mencionó que ya están pidiendo la intervención directa también del gobernador José R. Aispuro Torres y del secretario de gobierno Adrián Alanís, ante la incapacidad que ven hasta el momento de que las autoridades locales del transporte puedan destrabar este problema.

Dijo que no les han pagado los adeudos de más de un millón 200 mil pesos por obras en Bermejillo y Ceballos.

Los transportistas se encuentran en espera del subsecretario de gobierno, Manuel Ramos, para liberar la vialidad.

"No sabemos por qué nadie ha hecho nada o por qué se encuentra esto detenido, de hecho ahí está una lona donde está ya todo el transporte organizado de Torreón, Gómez y Lerdo", dijo Villegas.

Mario Limones, secretario de los transportistas, dijo que ellos son conscientes del daño que pueden provocar con este bloqueo pero que es una medida desesperada debido a que las autoridades no les han escuchado ni le resuelven el problema: "Si sabemos qué afectamos la gente, pero no nos dejan otra salida y si la autoridad no hace nada, esto va a crecer, entonces sí invitamos a las autoridades a que nos atiendan, pues desconocemos porque no lo han hecho".

Mencionan que ya tienen lo que va del año con este problema.

En el oficio antes llevado a la Dirección Regional del Transporte Público exponen problemas con la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) porque aseguran que violan el derecho de la libre contratación de trabajo queriendo monopolizarlo y buscando obtener beneficios económicos. Se menciona en el documento que se utilizan camiones con placas particulares realizando servicio público, así como camiones de otros municipios violentando los derechos de sus concesiones ya que solo tienen derecho a trabajar dentro de sus municipios, y hay camiones sin placas, irregulares, y camiones con placas del servicio público federal.