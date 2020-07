Emilio Lozoya podría ser juzgado por otros hechos que no se incluyan en extradición

A su llegada a México, el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, podría ser juzgado por otros hechos que no se incluyan en la petición de extradición en su contra por el caso Agronitrogenados y Odebrecht.

De acuerdo con la Audiencia Nacional de España, en el escrito en el que Lozoya Austin aceptó ser extraditado a México renunció al llamado principio de especialidad, que es la prohibición de ser perseguido por hechos distintos a los que motivaron la solicitud de extradición.

Ver más: Emilio Lozoya podría arribar a México esta semana

Esto dejará la puerta abierta a que si las autoridades mexicanas tienen nuevas acusaciones contra el ex director de Pemex, no estén obligadas a pedir autorización de España para juzgarlo por ellas.

De acuerdo con la Audiencia Nacional, al no aplicarse la regla de especialidad, la extradición del ex funcionario no llevará mayores trámites.