Ya me hice la prueba de COVID-19: AMLO ante viaje a EUA

Ante su viaje a Estados Unidos, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador señaló, como había adelantado ayer, que se realizó la prueba de COVID-19, con un resultado negativo.

Además, ante las críticas de medios de comunicación, entre los cuales citó a Proceso y el diario Reforma, justificó el por qué no se había practicado el estudio antes.

"No tenía yo ningún síntoma, por eso no me había hecho la prueba y siempre nos han dicho que si no hay calentura, si no hay tos seca, si no hay malestar de cuerpo, si no hay dificultades al respirar, que no se necesita la prueba", dijo.

El mandatario señaló también que se sometió al análisis por su viaje y para "actuar con responsabilidad, estar muy seguro de que no tengo afortunadamente el virus".

Y para apegarse a los protocolos, según señaló, López Obrador manifestó su disposición para realizarse nuevamente la prueba en territorio estadounidense, si así le es requerido.

"Llevo mi certificado, pero si allá, por el protocolo de salud, tengo que volver a hacerme la prueba, lo voy a hacer", aseguró el presidente mexicano.