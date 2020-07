Fortalece Ejército seguridad pública en Coahuila

El secretario de la Defensa Nacional General, DEM Luis Cresencio Sandoval González, consideró que a diferencia de otros estados, Coahuila ha creado una estructura de seguridad competente y sólida, que le representa una fortaleza importante.

"Es una constante y en el ámbito político muchas veces no se quiere reconocer, la gente apoya nuestra presencia, que no ha sido de tres o cuatro años, sino de 13 o 14 en una estrategia para combatir a la delincuencia; tiempo durante el cual los gobiernos estatales no aprovecharon para fortalecer su estructura de seguridad pública....Era más fácil pedirle apoyo al gobierno federal en turno que generar una estructura de seguridad competente, hay estados que lo han hecho, que lo hicieron y que tienen una fortaleza importante. Me atrevería a decir que Coahuila, Nuevo León y Yucatán".

