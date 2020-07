VIDEO: Árbol colapsa y casi aplasta a transeúntes

De acuerdo a la información proporcionada por medios internacionales, las imágenes fueron captadas por la cámara de un vehículo durante el fin de semana, en Londres, Inglaterra.

En el material que no tardó en volverse viral en la red, se muestra al enorme árbol colapsar mientras dos personas caminan cerca de él. Por fortuna ambos transeúntes se percatan de lo sucedido a tiempo y esquivan al árbol.

Here’s the tree at the junction of South Ealing Road and Little Ealing Lane getting blown over this afternoon. Amazing car cam footage by Joanna Wolman.



(Some understandable swearing!) pic.twitter.com/zlFcDFuXWX