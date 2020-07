Este es el origen del meme 'Swole Doge vs Cheems'

Conocido como 'Swole Doge vs Cheems', surgió por primera vez en febrero de este año en la página 'Doges artesanales', recibiendo miles de reacciones por parte de internautas que gustaron del meme y que no tardaron en adaptarlo a sus propias versiones. De acuerdo a la página Know your meme.

Como ya se mencionó el meme comúnmente es utilizado para hacer comparaciones entre las edades o épocas de personajes o personas reales, calificando a 'Swole Doge' (el perro grande) como la parte fuerte y resistente, mientras que 'Cheems' resulta ser el lado débil.

El meme cobró fuerza durante la cuarentena después de que un usuario utilizara éste para hacer una comparación entre su padre y él a la edad de 17 años.

Swole Doge Shows Cheems How It's Done In These Dogelicious Memes



Swole Doge vs. Cheems memes have taken over the internet, but don't go looking for them because we got all the best ones for you already.



