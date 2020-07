Novio muere 'por COVID-19' tras boda masiva y deja 80 contagiados

Una boda masiva que contó con cerca de 400 invitados, dejó como consecuencia al novio sin vida tras presuntamente presentar síntomas de COVID-19. Además de registrarse por lo menos 80 invitados contagiados.

De acuerdo a la información compartida por medios internacionales, los hechos trascendieron en la ciudad de Patna, en la India, donde el novio, que fue identificado como un ingeniero en software de 30 años y residente de Gurugram, Nueva Delhi, murió dos días después de realizarse la ceremonia a mitad de junio.

Tras darse a conocer del fallecimiento del hombre presuntamente por COVID-19, invitados de la fiesta fueron sometidos a la prueba correspondiente, resultando por lo menos 80 personas confirmadas con el contagio, entre ellas 15 familiares del occiso, quienes asistieron a la celebración.

Pese a que después de la boda el novio presentó síntomas como dolor de cabeza, fiebre y vomito, no se confirmó que haya muerto por COVID-19, pues la prueba no se le pudo realizar porque su cuerpo fue incinerado. Detalla New York Post.