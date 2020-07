Para Empezar

Renato Ibarra no tiene ningún impedimento legal para seguir ejerciendo su trabajo. Suspenderlo por clamor popular o por un juicio moral sería volver a los tiempos de la justicia a mano alzada, cuidado.

De ninguna manera estoy de acuerdo que una persona acusada de delitos tan graves como una tentativa de feminicidio estén en activo en nuestra liga, sin embargo, lo que hay que hacer es reglamentar el asunto, no basta con incluir ese tipo de delitos en el código de ética que nadie conoce ni cumple, sino ser muy específicos en suspender indefinidamente a cualquier jugador que entre en un supuesto similar al de Renato y no activarlo hasta que la ley y la comisión disciplinaria de la Liga MX concluyan una investigación seria. Así se hace en la NFL y en la MLB.

Vivimos en un país donde el estado de derecho simplemente no funciona. La Liga MX debe “ayudar” con este tipo de asuntos con una postura firme pero actuando como árbitro, no como inquisidor y mucho menos como comparsa para proteger activos de sus socios. En el caso Renato Ibarra Atlas no está haciendo nada ilegal, el jugador fue exonerado por la justicia y tiene todo en regla para ejercer su profesión. A Atlas le alcanza con eso, ok, yo no lo voy a juzgar, simplemente pido otra vez: reglamentar.

Marion Reimers y David Faitelson llamaron “sinvergüenzas” a la directiva rojinegra, a ellos les basta simplemente conocer un lado de la historia, no me sorprende. David es un moralino contumaz que en el tema del grito hacia los porteros dijo que “el jamás ni en su casa había pronunciado una grosería”, se le olvidó que en uno de sus “colores” abrió con el cántico “que lo vengan a ver” que la afición de Puebla dedicaba para insultar con la misma palabra y en femenino a Memo Ochoa.

De Marion Reimers hay poco que agregar, defiende una causa justa pero con las peores maneras, ante lo que ella defiende no se vale disentir ni quejarse, ella da licencias para acusar y destruir sin consecuencias, manipula y saca provecho en su empresa con la bandera de la causa que enarbola.

Solo la ley acaba con las injusticias. Una regla y una comisión de la Liga MX daría más certezas en un caso como el de Renato Ibarra que lamentablemente no será el único. Celebro que este tipo de conductas se sepan y ya no se escondan más pero por más terribles que sean, se tienen que juzgar escuchando a las dos partes, de lo contrario todas y todos vamos a salir perdiendo.