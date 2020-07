ENSAYO SOBRE LA CULTURA

HOY, DIVAGO

La noticia es que Putin ya se impuso como gobernante de Rusia hasta el 2035, creo; lo cual quiere decir que en cierta manera ha vuelto a una especie de Zarismo. En realidad siempre ha soportado los gobiernos absolutistas, como el de Stalin que no se diferenciaron mucho del poder que ejercieron los Zares.

Siendo socialistas, Cuba se ha mantenido bajo la batuta de los castro y Corea del norte, de una familia. Ya vemos las dificultades que existen en Venezuela y en otros países de Sud América.

Por otro lado, yo no sé quién está conforme con el gobierno de Trump; tampoco muchos lo deben de estar con el de Brasil. Así podemos recorrer el mundo y se nos va a hacer difícil encontrar un país tranquilo donde pueda adivinarse un futuro digno para la humanidad.

Políticamente andamos de la patada. Todos tratamos este tema como si supiéramos; pero no creo que nadie sepa porque todas las ideologías las fulminó la pandemia. Ya nos dimos cuenta de que nos falta materia gris en algunos campos; la investigación va lenta en eso de encontrar una cura. Aquí se va a suscitar un nuevo problema, representará millones de pesos para aquel que la encuentre. ¿Cómo se comercializará? Siendo un bien común, moralmente, ¿cuál debiera ser la actitud de los gobiernos, de los investigadores y de la iniciativa privada ante la distribución de la cura? Aquí hay mucho campo para que opinen los filósofos y los sociólogos lo mismo aquellos que se dedican a la ciencia política.

Esas voces son las que no se escuchan; se oyen otras, superficiales, cuyas opiniones atentan claramente en contra del bien común, donde sólo importa los intereses personales, como los de la señora Patricia Navidad quien al igual que Bolsonaro, se opone a las reglas recomendadas por las instituciones de salud que sí saben, con las posibles consecuencias que se han desarrollado en Brasil.

Claro que vivimos tiempos difíciles y la mayoría paga los platos rotos sin deberla. Aquí, lo que sale a lucir es el egoísmo individual que no tiene conciencia de que el bien del otro es el bien de uno.

El sentido comunitario es lo más importante para hacer frente a este conflicto; y la falta de él se observa en las constantes fiestas que se hacen sin escuchar las advertencias de que son caldo de cultivo para que el mal se expanda. Los superficiales piensan que a ellos no les va a pasar. Son niños que solamente disfrutan los placeres de la vida sin medir las consecuencias. El estado adulto es hacer frente a lo que provocan tus actos y en hacerte responsable de los que dependen directamente de ti.

Necesitamos trabajar; lo necesitamos para sobrevivir y eso es una de las cosas que debemos de resolver en forma madura y responsable. Quien dirige es el gobierno y parece no tener muchas ideas. No veo que a la gente se le ocurran vías válidas. Hace mucho tiempo que dejamos de ser creativos.

El dinero que se reparte algún día se va a terminar si no se busca la forma de reponerlo. Hasta las grandes empresas están tronando. Las protestas en contra de los gobernantes no son válidas si no propones otra forma de solucionar los problemas. Nota: Ninguno de los partidos que nos trajeron a donde estamos son solución.

Necesitamos abrir nuevos horizontes. La pandemia ha terminado con todo lo conocido. El sentido comunitario debe imponerse. Decía Sartre que el infierno son los otros; también pueden ser el cielo.

Yo he confiado en la humanidad, porque siempre ha salido de sus problemas y ha tenido capacidad para pasmarse ante la magnitud del universo. Pandemias han existido muchas en la historia y seguimos con vida. Es necesario la materia gris, proposiciones en muchos campos.

Repudiemos a los Savonarola que nos quieren hacer sentir culpables. Y de una vez por todas, démosle el justo valor al dinero. No es la panacea. Existen otras cosas muy importantes; una de ellos, la unidad humana, la familiar. Cuida a tus viejos, a tus niños. Es hoy cuando les debes enseñar a tus jóvenes lo que es la vida, quitarles la venda del sensualismo y la irresponsabilidad.