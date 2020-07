Fuera de Juego

Pese a los triunfos consecutivos que suma Real Madrid desde el regreso tras la cuarentena, el equipo merengue no termina por agradar y comienza a generar dudas de cara a la Champions.

El equipo que dirige Zinedine Zidane es muy predecible y algunos de los actuales jugadores no tienen el nivel para estar en el once inicial, puesto que están por debajo de las llamadas “vacas sagradas” del club blanco.

Aunque Marcelo, Sergio Ramos, Toni Kroos y Luka Modric no han estado en su mejor nivel, sus compañeros de la segunda línea no le dan opciones al estratega francés, pues Ferlan Mendy, Eder Militao, Federico Valverde e Isco, ingresan o forman equipos donde no lucen y van de mal en peor.

Sumado a ellos, jugadores como Gareth Bale, Mariano, Brahim Díaz o Luka Jovic tienen más de un pie fuera del club, pues no entran en ningún sistema de juego para “Zizou”, por lo que también hay que ver qué es lo que se espera a corto plazo en el equipo.

El francés necesita poner las cartas en la mesa para el proyecto en el Real Madrid, porque no muestra su mejor versión, aunque ninguna podrá acercarse a la del tricampeón de Champions, pero hay que exigirle más, si es que quieren volver a pelear algo importante este año.

Un espacio aparte merece decir que el rival más cercano a la punta, Barcelona, está en su peor versión que se le pueda recordar, pero que ni con eso el Madrid muestra una mejor versión y podríamos llamar esta pelea por el campeonato como “la más desabrida” de los últimos años.

La pelota volvió a rodar en las canchas del futbol mexicano, bueno solamente de Ciudad Universitaria y el Akron, para ser precisos, pero eso no quita que nuevamente los equipos de la Liga MX nos traen un poco de luz en medio de la oscuridad.

Sí, sé que suena poético y quizás me tachen de extremista, pero a la gran afición mexicana ya le urgía el regreso del balompié en nuestro país, ese que cada fin de semana nos sacó canas y nos provocó bilis, aunque hablemos de 111 días sin poder disfrutarlo.

El viernes, Mazatlán FC también dio sus primeros pasitos y sinceramente no emociona como el Monarcas de Pablo Guede, aunque la comparación no deba ser, puesto que Juan Francisco Palencia no es ni cerca el técnico consolidado en la Liga MX, prueba de ello fueron sus 11 cambios en el medio tiempo ante Tigres.

Por su parte, los felinos tampoco han mostrado las mejores cartas para su regreso a la acción, pese a que mantienen prácticamente todo el equipo del torneo pasado.

América, por su parte, demostró que está bien armado y compacto ganando con solidez ante Toluca, que tendrá una difícil temporada en puerta con José Manuel de la Torre en su segundo torneo.

En lo que respecta a Cruz Azul, los de Robert Dante Siboldi siguieron en la versión que gustó en el Clausura 2020, con un Jonathan Rodríguez encendido y el equipo muy bien ensamblado; mientras que Pumas tendrá una difícil prueba, ya que no tendrá pretextos ante las bajas de jugadores que fueron base de diferentes fracasos y que le exigirá a ‘Míchel’ más trabajo.

Chivas volvió a demostrar que con Luis Fernando Tena el equipo se encuentra cómodo y derrotó al Atlas, que nomás no avanza con Rafael Puente del Río y que cada vez se ve más lejos de su mejor futbol.

¡Hasta la próxima!