Noticias de Afganistán: ¿Un nuevo escándalo EUA-Rusia?

Hace unos días, miembros de la comunidad de inteligencia en EUA filtraron a dos medios estadounidenses una nota muy delicada. La inteligencia militar rusa habría estado pagando recompensas desde hace años a personas asociadas a los talibanes en Afganistán para matar a soldados estadounidenses. Al menos uno de esos soldados -posiblemente decenas de ellos- habrían muerto bajo este esquema. Los medios reportan que la administración Trump fue informada de esto desde febrero y que el presidente optó por ignorarlo. La Casa Blanca niega su responsabilidad indicando que el presidente no sabía nada. Sin embargo, el tema es enormemente delicado al menos desde tres ángulos.

Primer ángulo: Afganistán está en medio de un proceso de negociaciones. En realidad, más que un "proceso de paz" serio entre el gobierno afgano y los talibanes, por ahora se trata de arreglos entre Washington y el liderazgo talibán para que Trump logre sacar de ahí a sus tropas y así retirarse de esas "guerras ajenas, lejanas y costosas" que tanto critica. El acuerdo entre Washington y los talibanes contenía una siguiente fase de negociaciones entre los talibanes y Kabul. Pero las cosas no han caminado como Trump esperaba. Ahora bien, el que grupos asociados a los talibanes hubiesen aceptado seguir recibiendo recompensas para matar estadounidenses durante pleno proceso de negociaciones refleja lo complicado de ese proceso, y muestra una pequeña parte de lo que sucederá con Afganistán si Trump insiste en cumplir con su calendario de retiros sin haber dejado verdaderas condiciones de paz.

El segundo ángulo lo señala Susan Rice, exasesora de seguridad nacional de EUA. Es muy difícil creer que a Trump no se le hubiera informado de un asunto tan grave. Si, en efecto, se le informó, ¿por qué no respondió ante Rusia? Pero si de verdad no se le informó, ¿quién tomó la decisión de ocultarle esta pieza de información tan seria, o incluso ocultarle las sospechas que la comunidad de inteligencia tenía al respecto? ¿Tenían miedo de transmitir malas noticias respecto a Rusia?, se pregunta Rice. Trump ha desestimado, una y otra vez, los reportes de inteligencia que implican al Kremlin en la injerencia en las últimas elecciones de EUA. Trump ha expresado públicamente que, al respecto, él le cree a Putin. Bolton, su exasesor de seguridad nacional, dice en su libro que Trump repetidamente se oponía a criticar a Rusia y "nos presionaba para que nosotros no fuésemos críticos de Rusia públicamente". Una de las consecuencias de ello es que, ante las conflictivas relaciones existentes entre las comunidades de seguridad e inteligencia con Trump, frecuentemente se tiene que pensar muy bien qué se le dice (y cómo), y qué se le oculta. Ya sea por ello, o bien, porque Trump sí sabía del asunto de Rusia y los talibanes, y no hizo nada al respecto, alguien dentro de esa comunidad optó por filtrar los reportes a la prensa.

Tercer ángulo: el tema es muy grave pues refleja el deterioro que han venido sufriendo las relaciones entre EUA y Rusia. Considere usted que en Moscú se habría tomado la decisión ya no de hackear sistemas, espiar agencias o atizar las redes sociales para generar caos político. Se habría decidido intervenir directamente en un territorio en el que EUA lucha una guerra para matar soldados de ese país. Y todo ello, habría continuado en pleno proceso de negociaciones entre Washington y los talibanes, sabiendo perfectamente el impacto que esas muertes podrían ocasionar. Esto, sin duda, representaría una escalada mayor en la confrontación entre ambas superpotencias.

@maurimm