Es bueno saberlo

CONOCIMIENTOS: Tecnología 5G. Son las siglas de Quinta Generación que se utiliza en comunicación mejorando las tecnologías anteriores como la primera: que nos permitió la comunicación inalámbrica; la segunda tecnología agregó los mensajes de texto; en la tercera etapa aparecieron los teléfonos inteligentes con varias funciones, destacando la navegación por internet; la cuarta tecnología, permitió las altas velocidades de navegación para ver videos y demás aplicaciones, en cuanto a la 5G, el tráfico de información requiere de mayor velocidad, mejor calidad y más densidad en los dispositivos, o sea, 20 veces más rápido que la 4G, con más conectividad, mayor frecuencia que a través de ondas milimétricas y celdas pequeñas con ondas de largo alcance divididas en pequeñas estaciones que le permiten librar los obstáculos con los Mimo Masivo, con entradas y salidas múltiples que evitan las interferencias por la gran cantidad de dispositivos conectados. LOS LEONES: La semana pasada le hablaba de lo difícil que es la comunicación entre los funcionarios leonísticos en todo el mundo y que la Oficina Internacional tiene elementos escritos y videos además de presupuestos para asesorar a todos los clubes y me da gusto que estén al alcance de todos los Leones que quieren escalar puestos. La parte más importante es el deseo de servir y estar capacitado para el puesto a desempeñar, conocer los planes de trabajo de su club, de su Distrito y de la Oficina Internacional. La comunicación del Gobernador con su Equipo de Asesores y conocer la Agenda de la Asociación para estar enlazados con el movimiento leonístico apoyado con los Equipos GAT de Acción que recae en el Primer Vice-Gobernador, el GMT en Membresías que se apoya en el Segundo Vice-Gobernador, así como el GLT para capacitar a los Líderes y el GLS cuya orientación va encaminada a los Servicios y los reportes de los mismos. Actualmente se cuenta con una estructura administrativa en la que se pueden apoyar los clubes a través de sus Jefes de Zona y de Región que ya debieron ser presidentes de su Club y desde luego la experiencia para ayudar a resolver problemas u orientar con la forma de resolverlos; deben conocer los planes de trabajo de los clubes, para saber cuáles están fallando para asesorarlos. Nuestro Club adelantó un día la 4ª. Junta Virtual para poder cumplir con el nombramiento de los delegados para que en nuestra representación recibieran las boletas electorales que se utilizarán en la 1ª. Junta de Gabinete en el mes de agosto, acordando que los compañeros Yosef Espino, Jesús Núñez, Arturo Aguilera e Ignacio Ibarra, sean quienes nos representen. El C. L. Víctor Manuel Carrillo solicitó el apoyo para pagar el costo del uso de internet para las Juntas Virtuales y el C. L. Cipriano García Rivera cubrió el pago del mes de junio. Nuestro presidente José María Sánchez Castellanos informó que el Kit de suministros para protección del COVID-19 se entregó en el ISSSTE de Lerdo, Dgo. Entretenimiento: La respuesta del cuadro mágico con múltiplos del 6 es: De izquierda a derecha. Primera fila los números 12, 54 y 24. Segunda fila, mismo orden los números 42, 30 y 18 y Tercera fila mismo orden los números 36, 6 y 48. Comprueba que horizontal, vertical y diagonalmente suman 90. . ¿Sencillo no? Adivinanza: (El Matasello). Pregunta: (Se llama Surrealismo su mejor expositor es Salvador Dali). Se trata de: (Botargas).