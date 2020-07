Poco probable, tolvanera como la del 24 de junio: PC

Como "poco probable" calificó el titular de Protección Civil de Torreón, Alfonso Mijares, el hecho de que ocurra una nueva tolvanera como la del pasado 24 de junio en la región. También señaló que fenómenos como tornados son "difíciles" de observarse, aunque los pronósticos de vientos moderados y con posibilidad de precipitación puntual se mantienen para este arranque de julio.

"La tolvanera que se dio similar a la del 85, si mal no recuerdo, fue un choque entre una onda invernal retrasada le llaman, y un sistema de baja presión lo que ocasionó esto. Tornados, afortunadamente no (Torreón) en el norte del país sí se da esta situación, no se espera que haya tornados para esta zona, es decir, no somos una zona que sea propensa, sin embargo pues es el clima el que determina...El evento que tuvimos estaba pronosticado para vientos no mayores a 30 kilómetros por hora y se registraron 79", explicó Mijares.

El funcionario señaló que de forma permanente realizan las vigilancias y acciones preventivas necesarias para evitar daños a inmuebles y lesiones de personas, aunque pese a la imagen que brindó la tolvanera anterior, no hubo afectaciones de gravedad.

Dijo también que, al menos durante los primeros 15 días de julio, no se esperan mayores condiciones irregulares más allá de las altas temperaturas combinadas con la humedad, por lo que la principal recomendación a la población es el quedarse en casa, tanto para evitar los rayos solares, como para no contagiarse del llamado COVID-19.

"Que eviten salir si no es necesario, es siempre la indicación que tenemos de parte de las autoridades, en ese sentido decirle a la gente que estamos trabajando para anticiparnos a cuestiones naturales, como siempre lo hacemos desde la Coordinación de Protección Civil", señaló el funcionario municipal.