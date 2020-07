Comercios son orientados a cerrar en el Centro Histórico de la CDMX

Pese a que se determinó que este fin de semana todos los comercios no esenciales del Centro Histórico tendrían que permanecer cerrados, luego de que se desbordó la afluencia tras la reapertura, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, comentó que hubo algunos establecimientos que no siguieron esta medida y se les tuvo que orientar a cerrar.

"No hemos hecho, digamos, una sanción muy estricta este fin de semana, quizá faltó comunicación. Entonces, se está orientando y lo más importante es generar un esquema en donde puedan abrir las tiendas, que no haya esta congregación de personas. Que como lo dije ayer, es un esfuerzo de todos y de todas, no es una, muchas veces los negocios cumplieron, pero lo que hubo, pues fue muchísima gente que llegó al Centroseñaló.

Expuso que este sábado se realizó una reunión entre distinto secretarios del gabinete capitalino con comerciantes, para poder generar una nueva propuesta y mañana la presentarán.