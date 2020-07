Despiden a empleados por entregar pizza con símbolo nazi hecho con pepperoni

'Misty Laska', como se identifica en Twitter, dijo que su esposo se detuvo a comprar una pizza en una sucursal de Little Caesars, en Brook Park, Ohio. Sin embargo, al llegar a su casa y abrir la caja se encontraron con la 'desagradable sorpresa' en su comida.

"Estoy realmente decepcionada. ¡Esto es realmente triste y perturbador y nada divertido! Estas no son bromas divertidas y no deberían hacerse", detalló Laska en el tuit que no tardó en hacerse viral.

So my husband stopped at #LittleCaesars for a quick bite, husband brings this home! I’m truly disappointed. This is truly saddening and disturbing and not funny at all! These aren’t funny jokes and shouldn’t be made period and on company time?! pic.twitter.com/zQaXecN2se