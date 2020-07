Nuestro día 55 de Vibremospositivo fue muy especial por muchas razones. Hicimos una introspección y nuestro invitado especial fue Jim Batres, director nacional de gestión de riesgos y respuesta de emergencias de Cruz Roja Costa Rica.

Jim nos contó que la Cruz Roja nació como un movimiento internacional a finales de 1857. Hubo una guerra en Solferino, Italia, y Henry Durán, de nacionalidad suiza, vio el dolor de la batalla y decidió ayudar sin distinguir el color del uniforme. Esto lo motivó y años más tarde formó el comité internacional de la Cruz Roja. Aquí sacaron principios y acuerdos y a medida que fueron pasando los años fueron aumentando los niveles de protección para la gente de la guerra y luego se trasladó la acción a la población civil en momentos de desastres.

En 1927, la Cruz Roja se estableció como asociación. La mayor parte de la gente que se encuentra en esta institución es voluntaria. Desde 1985, Costa Rica tiene el servicio de ambulancias más grande, prácticamente gratuito. Uno de los pocos en América Latina.

Jim nos comparte que en la situación que nos encontramos hoy en día con la COVID-19, comenzaron a prepararse para atender las necesidades y los procedimientos son muy parecidos al H1N1. Se encargan del traslado de pacientes a las instituciones médicas y también tienen servicio de atención telefónica donde psicólogos, ayudan y contienen a las personas en estos momentos. Jim nos pide consciencia para seguir las normas y no saturar los sistemas de salud.

Vale destacar que Cruz Roja se solventa en gran parte de acciones propias. Si quieren realizar donaciones pueden hacerlo en efectivo mediante su página web y también pueden donar materiales, medicamentos que son requeridos hoy en día.

Muchas veces no somos conscientes de las labores que realiza la Cruz Roja, y justo me llegó una señal de golpe dando una conferencia sobre mindfulness en febrero de este año, en las oficinas de la Cruz Roja Costa Rica. Resulta que durante la conferencia comparto en video de un momento personal que cambio mi vida, la muerte de un gran amigo que murió al caer la avioneta que piloteaba en las montañas de Costa Rica. El video habla de la búsqueda y el encuentro de mi gran amigo. Al ponerlo, aparto la vista para no revivir visualmente, pero justo ese día, al colocar el video oigo la voz de la directora que dice: “Ahí estamos”. En ese momento me di cuenta de que los que habían ido a recuperar el cuerpo, eran ellos, a los que estaba impartiendo la charla, no pude evitar temblar y llorar de a emoción. ¿Cómo es posible que no me había dado cuenta? Sí, repito ese video cada vez que hablo de este tema.

Gracias Cruz Roja por estar ahí siempre, presente, ayudando y cambiando el mundo con su pasión por servir. Te esperamos para seguir compartiendo con nosotros de lunes a viernes por Facebook Live en Vibremospositivo y también en Instagram por jorge_lpz y vibremos_positivo2020. Y tú, ¿qué tanta pasión por servir tienes? Cuéntame a [email protected]