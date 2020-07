En los medios

El brindis de hoy pues la fecha y la ocasión lo ameritan, brindo nuevamente por mi madre, esta vez por su cumpleaños 85, una vida entera llena de valor, de entrega por su familia, de amor por la vida y por el prójimo, dueña de una fe inquebrantable aun en los momentos más difíciles, gracias mamá por tu amor, por inculcarnos el deseo de superación, por llevarnos a un mejor puerto por tantas cosas ¡gracias Cañí!

Anticipadamente les pido su comprensión pues me permitiré compartirles algo personal y en mucho una de las razones de mi afición, desde niño y en muchas ocasiones estuve con mi madre en los tendidos de la entonces Plaza de Toros Torreón, uno de los primeros recuerdos taurinos es el de estar presentes en la presentación en nuestra ciudad de Manuel Benítez “El Cordobés”, esto gracias a la habilidad de mi abuelo que cargo con toda la familia para ver al último Califa, conseguir un boleto de entrada era toda una odisea, conseguir boletos para la familia un milagro, desde temprana hora estuvimos en el tendido bravo de sol, por nuestra edad mi madre nos resguardo hasta el momento próximo a la corrida en los patios de la Plaza, este recuerdo marca el inicio de mi memoria taurina y de mi afición, hoy cuando se da la oportunidad mi madre, siempre mi madre me acompaña a ver las corridas transmitidas por la televisión y me comenta, es dura como los del tendido siete de las ventas, por lo general la razón le asiste, dos días separan nuestras fechas de cumpleaños ella el 4 y yo el dos de julio, fechas ligadas al cuarto Califa Manuel Rodríguez “Manolete” pues nace un día cuatro de julio de 1917 en Córdoba, España mientras que un día dos de julio de 1939 toma la alternativa en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, la casualidad de estas fechas tan significativas en la biografía del nombrado más grande torero de la historia. Hace unos años nos hospedamos en la hermosa Córdoba mora en un hostal en el barrio de los toreros, por casualidad cercano a sitios significativos a la vida del Maestro, la capilla de la Virgen de los Dolores lugar que frecuentemente visitaba por triunfos, agradecimiento tras la recuperación de algún percance, también estuvimos en la plaza del Conde de Priego en la que una escultura de su figura ve de frente la iglesia de Santa Marina en donde fue bautizado ¿será que el monstruo nos sigue? ¡honrosas coincidencias!

En esta ocasión tres, la primera ya compartida de la casualidad de las fechas compartidas en la vida del monstruo y perdón si sueno pretencioso, pues hoy se cumplen 103 años del nacimiento del Maestro y 85 del nacimiento de mi madre y el dos de julio fecha de su alternativa en la que el pasado jueves se cumplieron 81 años con la de mi cumpleaños. Dos anécdotas de entre muchas retratan el temperamento del Califa, la primera: algunas personas cuando llamaban a Manolete “monstruo” por la forma excepcional de torear a lo que él les respondía: Mi toreo no tiene nada de mágico ni de milagroso. En lo clásico solo me atengo a un estilo: el de mi tierra cordobesa, que es la única que he “tenio” más cerca “pa” poder aprender algo…una más Manolete manifestó su pundonor profesional a un amigo periodista diciendo: - Mi situación en el mundo del toreo tiene que ser heroica y fuerte. Yo soy un tío muy nervioso más que un flan. Y soy consciente que mi arte consiste en vencé, primero a ese “bicho” que se se llama “inquietud”. Tengo una medida de mi ánimo torero, pues cuando despierto los días de “corría” y “ar mirá er” traje de luces, “preparao”, lo contemplo con simpatía... diciéndome a mí mismo ¡adelante! Pero si no es así, y siento dentro rechazo... entonces me digo ¡malo!. Cosa que hay que superar...

Un día como hoy nace en Córdoba, España Manuel Rodríguez “Manolete”, en 1926 nace en Gómez Palacio, Durango el matador Guillermo “Chicharrín” Carvajal. En 1928 se inaugura una Plaza de Toros en Piedras Negras, Coahuila con Juan Silveti y Juan Jiménez “El Trianero”, 39 años después se inaugura la actual Plaza de esa ciudad con Manuel Capetillo, Raúl García y Teófilo Gómez con toros de El Junco. En 1931 nace en Mérida, Yucatán el novillero y pintor Raúl Bassó, en 1965 el hidrocálido Fabián Ruiz torea su primera novillada vestido de luces en la legendaria Plaza de La Aurora de la Cd Netzahualcóyotl, Edo. De México en 1983 adquieren su antigüedad las ganaderías de San Felipe Torresmochas e Yturbe Hermanos ¡Gracias por su comprensión, gracias a la vida y hasta la próxima!