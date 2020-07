Y vaya tremenda sacudida que le dio el personal médico del hospital del ISSSTE de Torreón a su director, Alejandro Gómez Alvarado, quien por cierto, de acuerdo con nuestros subagentes, disfrazados de oficios sin importancia, aun cuando tiene antecedentes nada gratos ni éticos en el tema de trasplantes, así como el tráfico de medicamentos e incapacidades a modo durante su anterior titularidad en la UMF del ISSSTE, fue nombrado director de este nosocomio por cuestiones políticas del grupo Morena; y es que, de acuerdo con los informantes, desde su llegada ha dado malos tratos a los trabajadores, quienes llegaron al límite de su paciencia luego de que a través de un documento oficial el cuestionado director ordenó al personal que por sus pistolas todos deberían atender a pacientes contagiados del temible coronavirus, que día tras día suma más víctimas a su larga lista de defunciones por lo que llevaron a cabo un paro técnico y desde la azotea, intimidados por elementos de la Guardia Nacional, manifestaron a la sociedad su rechazo a cumplir esa orden, pero no por capricho, sino porque no cuentan con insumos y el equipo necesario que les permita enfrentar al mortal COVID-19 y salvaguardar su salud y la de sus familias, por lo que les pareció una burla que el director Alejandro Gómez los mande prácticamente "a la guerra sin fusil", razón por la que decidieron poner fin a todos los abusos de los que dicen están siendo objeto y todas las irregularidades como el acoso que también sufren por parte de una extrabajadora del tribunal municipal que, a decir de los subagentes, tuvo una salida abrupta del Municipio y que funge como subdirectora médica, María Guadalupe Díaz Castañeda, misma que ocupa ese puesto aun cuando no cuenta con uno de los requisitos obligatorios, como es el curso de administración de hospital, además de que, a pesar de que renunció el 30 de junio a la clínica ISSSTE para aspirar a la subdirección, a la fecha no hay alta oficial y cobra oneroso salario, mientras que el personal que ha resultado positivo al coronavirus ha tenido que seguir laborando debido a que Miguel Calderón, de Servicios Generales, y Ana Celia Machado, de Recursos Humanos, les han negado incapacidades alegando falta de personal, lo cual resulta cuestionable dado que del personal que inicialmente firmó para atender exclusivamente a la pandemia ninguno se ha presentado, pero sí cobran puntualmente; también hay otros señalamientos, como la intromisión de estos personajes en el área de farmacia, la cual opera sin personal con el fin de manejar a modo el medicamento, por lo que habrá que ver en qué termina esta situación en la que no solo está en juego la salud de los trabajadores, sino la de la derechohabiencia en general.

******************** Nuestros subagentes, disfrazados de careta desgastada, nos comentan que el "góber" Miguel Riquelme se comprometió a que la reactivación económica en Coahuila no se revierta y a que la lucha contra el fastidioso COVID-19, que ya ronda a los "góbers" rijosos, se refuerce con mayor control y vigilancia. Así, a través de un decreto de por medio puso a trabajar a los cinco Comités Regionales de Salud creados en la misma cantidad de regiones de la entidad para que, analizando sus cifras de contagios y los giros reabiertos, reforzaran la supervisión para que se respetaran los protocolos sanitarios. Los primeros acuerdos tomados en forma emergente ante los incrementos en positivo fueron la aplicación de multas por no utilizar cubrebocas, lo mismo a tercos peatones que a desobligados conductores. Lo mismo la Sureste que la Centro-Desierto, la Norte y la Carbonífera iniciaron con el cobro de multas por lo menos de 200 pesos para forzar a los ciudadanos a que atiendan la contingencia. La única que ha hecho "mutis" es la Región Laguna, donde ni filtros de revisión ni prevención se impulsan desde el comité municipal, para cuando menos apercibir verbalmente a los ciudadanos. Y es que a quien está a cargo del subcomité, el titular de la Secretaría de Trabajo en la provincia de Coahuila, Román Cepeda, le falta liderazgo, todos se lo brincan y hasta los regañan, como lo hace el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, quien hasta le da indicaciones de cómo hablar ante la prensa. Don Román debería echar una "copiadilla" a los otros subcomités y replicar las acciones, como la adquisición de automóviles COVID, porque los inspectores, quienes de por sí tienen vocación para el descanso, nomás no se dan abasto. ******************** Quien adoptó la frase del presidente Andrés Manuel López Obrador, "… pues yo tengo otros datos", fue el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, quien nomás no se resignó a aceptar el airado reclamo público que le hicieron los empresarios agrupados en el GEL y otros organismos sociales por la falta de seguridad en la ciudad. Los Ipecos increparon a don Jorge porque hubo un notable incremento en las cifras de robos a casa habitación, negocios y transeúnte en la ya sufrida ciudad, y esto de acuerdo con las cifras dadas a conocer el lunes pasado por la Fiscalía General del Estado. Los empresarios pidieron al alcalde "ajustar" la estrategia y articular acciones preventivas concretas porque nomás no ven presencia policiaca; el revire del "entusiasta" alcalde a los inconformes fue en el sentido de que se fijaran también en las cosas buenas que su Administración está haciendo y que no crearan pánico, pues ya bastantes problemas hay con el tremendo coronavirus haciendo de las suyas. Y tan inconforme se quedó que este jueves reanudó sus propias reuniones de seguridad en el recién remodelado "búnker" de la Policía Municipal, con el Panel Indicativo de Control y Secuencia de Seguridad, donde salió con la versión de que hay una reducción importante del 45 por ciento en todos los delitos. Por lo tanto, nuestros subagentes, vestidos de Matute, se preguntan si Zermeño también va a crear su propio Subcomité Regional COVID-19, para tener sus propias cifras. Digo, nomás es pregunta... ******************** Con la definición del desmemoriado Instituto Electoral de Coahuila IEC de los protocolos de seguridad sanitarios para evitar contagios por COVID-19, que ya fueron evaluados y avalados por la Secretaría de Salud Estatal, prácticamente se empiezan a calentar los "motores" para el proceso electoral 2020, en el cual serán renovadas las 25 jugosas becas… Perdón, diputaciones locales en la provincia. Y si bien la eterna y despistada consejera presidenta, Gabriela de León Farías, se declaró lista, una vez definida la estrategia, para realizar las elecciones, utilizando además todas las herramientas informáticas posibles, nomás falta que el oneroso INE, a cargo del quejumbroso Lorenzo Córdova, palomee estas medidas y ahora sí dé la fecha definida para este proceso, que será atípico y de pronóstico reservado ante los severos efectos económicos de la pandemia. Y, por cierto, quienes aprovecharon para decir que ya están listos son los sobrevivientes del RIP… Perdón, PRI, quienes se tomaron una foto en las escalinatas del partido en Coahuila, según ellos, con la sana distancia, o más bien con la distancia de saber que ya son muy pocos los que quedan. ******************** Al que le dieron una "santa" regañada fue al perpetuo gerente técnico de Simas Torreón, Raymundo Rodríguez, luego de que llegaran varios reportes de ciudadanos quejándose de la falta de agua por todo Torreón. Cuando las crónicas de las quejas aparecieron en primera plana, causaron el enojo inmediato de su jefe en turno, el alcalde Jorge Zermeño, quien no titubeó en marcarle para ver qué estaba pasando y exigirle resultados. Regañado, el funcionario que no "ve" partidos se justificó como siempre, y argumentó casi casi que se trataba de un "complot" en su contra. Solo hay que recordarle a don Ray que en elecciones pasadas la falta de agua le ha costado el triunfo al partido en el poder; si no, pregúntenle al agonizante PRI en el 2017, cuando en pleno proceso electoral "mágicamente" se les acabó el agua a los sectores del tricolor, razón por la que ahora, a decir de nuestros sedientos subagentes, el eterno gerente técnico de la paramunicipal tendrá más de diez ojos encima vigilándolo, ya que cada vez son más los que desconfían de su forma de operar. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste