Frenan reapertura del Centro de CDMX

Debido a que negocios incumplieron las reglas de sanidad y se desbordó la afluencia de personas en el Centro Histórico durante sus primeros tres días de reactivación tras pasar del semáforo rojo al naranja, el Gobierno capitalino tomó la decisión de volver a cerrar las calles durante este fin de semana para revisar la estrategia y adecuar las reglas para retornar a las actividades.

La mandataria local, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que la suspensión servirá para acordar, nuevamente con comerciantes, reglas más estrictas para evitar rebrotes.

Sin embargo, autoridades capitalinas adelantaron que habrá sanciones a quienes incumplan las medidas, como la suspensión de actividades hasta 15 días y se cerrará el acceso a la calle correspondiente, esto en caso de que 30% de los comercios no cumplan las restricciones.

"Todos tenemos que generar las condiciones para retornar a las actividades económicas aun cuando estemos en la pandemia y este trabajo, el que el sábado y domingo no se abra el Centro Histórico, no es un castigo a nadie, es sencillamente decir 'a ver, así no funcionó, tenemos que sentarnos todos de nuevo y revisar lo que diseñamos' y, entre todos, generar las condiciones para un regreso mucho más seguro", aseguró la jefa del Ejecutivo local.

La secretaria de Gobierno capitalino, Rosa Icela Rodríguez, detalló que los negocios serán supervisados por personal del Instituto de Verificación Administrativa y contarán con el apoyo de las secretarías de Gobierno, de Seguridad Ciudadana y de la Autoridad del Centro Histórico.

De acuerdo con el Gobierno central, hay plazas comerciales en Tacuba, Mesones y 20 de Noviembre que ya operan y les toca hacerlo el 6 de julio; se detectó que 40% cumple con la dosificación de ingreso de clientes y 50% con el uso de caretas.

En el tema de ambulantes, la secretaria dijo que pese a que la mayoría de los comerciantes en vía pública aceptan las reglas establecidas, entre ellas que se instalaran sólo 2 mil por día respetando entradas de establecimientos e inmuebles públicos, salidas de emergencia, cumpliendo la sana distancia y las medidas de sanidad, hay un sector que se resiste y burla las normas.

Agremiados de la líder de ambulantes y hoy diputada federal por el Partido Encuentro Social, María Rosete, no quieren cumplir pese a que hay mesas de negociación.

Para este fin de semana las estaciones del Metro Zócalo y Allende, de la Línea 2, e Isabel la Católica, de la Línea 1, permanecerán cerradas.