De sociales...

Mi sincera felicitación a mis queridas amigas y compañeras del colegio, las cuatas Estrada Attolini, Olga y Yolanda, ya que el martes 7, le estarán cortando una hoja más al calendario. Estoy segura que serán objeto de múltiples felicitaciones de sus hermanos y amistades, con la nueva modalidad.

Están como pavorreales, José Miguel Chairez y Victoria Pérez de Chairez, ya que su pequeño hijo Max, se lució y se llevó las palmas, así como muchas felicitaciones, en un programa de televisión de la región, ya que elaboro deliciosa receta: rollos de canela. Va a continuar con otras recetas, junto a sus padres, para una próxima presentación.

Desde aquí, un afectuoso saludo a Doña Carmela Martínez de Leal y a su hija Carmelita. En esta cienentena, han disfrutado de buenas películas, lectura y selección de música

Los restaurantes de la región, ya abrieron sus puertas y esperan a los comensales para retomar la nueva normativa al asistir a ellos, ya que todo el personal que ahí radica, lo están haciendo con las medidas sanitarias requeridas al cien por ciento, para tranquilidad de todos.

Por cierto, la Casa del Panini, con su atención siempre personalizada de Georgina y Carlos Finck, están ofreciendo nuevos platillos que han sido agregados a su tradicional y rico menú.

El pasado miércoles, culmino su misión en la tierra, el estimado Ing. Alfredo Gilio Rodríguez, hago extensivas mi condolencia a sus hermanos, mis amigos Arturo y Sergio Gilio Rodríguez, así como demás familiares. Uno mis oraciones por su eterno descanso y que Dios Padre le dé la luz eterna.

Logró muy buena audiencia, el pasado miércoles, la Camerata de Coahuila dentro de su programa Camerata desde Adentro, transmitió por Facebook Especial de Música de Disney, con la participación del maestro Borja Pareja, Oboista y Corno inglés. Para más información de sus próximas transmisiones, para consultar fechas y horarios puede ingresar www.cameratadecoahuila.com o en su página de Facebook.

El día de hoy, inicia una vuelta más al Astro Rey, Francisco Valdez Perezgasga. Desde aquí, envío sinceras felicitaciones con los mejores deseos y una felicitación más, por su interesante participación en A Media Mañana con Marcela Pamanes en el 91.1 FM GREM.

Excelente charla, que llevó a cabo el lunes 29, la UNAM San Antonio, vía Zoom.us, Facebook Live, sobre Don Porfirio Díaz en Texas, a cargo del prestigiado y joven historiador, Miguel García Audelo, Coordinador del Seminario de Historia de Texas. Es interesante y poco conocido, el encuentro que se realizó en octubre de 1909 en el Paso, Texas del Presidente Díaz al Presidente William H. Taft. Si desea ver la charla, puede ingresar al link: https://zoom.us/rec/Share/5_F2dY7R3SBLXJHGyG3mcYxxLxxLrrHT6a8hikc_PsExB3wG7TujJnS3RhUBsiFWzEu con el password: 3F%B8Hfr

Y apropósito de San Antonio, Texas. El estado lanzo la alerta de emergencia y está exigiendo que se use cobrebocas, de lo contrario habrá multas hasta de $250 dólares. Con la ordenanza: Dependemos de usted, este día de la Independencia para contener el COVID-19. Para más información www.covid19.sanantonio.gov.

En días pasados, la Escuela de Escritores en Madrid, España, vía Facebook Live, presento un escrito de la autoría de Lillian de León, lagunera radicada por aquellos lares. Congratulaciones!!!

Como parte del 100° Aniversario de Royal Academy of Dance, el lunes 29 vía Zoom, Ana Emilia Cárdenas, participó en el Encuentro Virtual de Escuelas centroamericanas, con Clases Magistrales, en las Escuelas Rad El Salvador. Con este motivo, ha sido de gran aceptación.

Atención! Atención! Vinícola Cuatro Ángeles, invita a los pintores de arte para que participen con su creatividad al Concurso de Pintura dentro del 3er Festival del Vino y el Arte, el tema de las obras será relacionadas con el vino, los viñedos y las uvas. Para los primeros tres lugares, habrá premios en efectivo, entrega de trofeo, diploma, así como una caja con 12 botellas de vinos Cuatro Ángeles de ¾ de litro. A los interesados pueden inscribirse a [email protected] Para más información a través de whatsapp 871-121-78-97.

Casa Iñigo invita al Mes de San Ignacio, con las transmisiones en vivo por Facebook y Youtube, todos los domingos del mes de julio a las 12:30 hrs., y el domingo 31 a las 19:00 hrs., a la Celebración Eucarística San Ignacio de Loyola. No se los pierda.

El club Sembradores de Torreón, que tan acertadamente presiden Jesús Martínez Morales y Lourdes Benavidez de Martínez, con motivo de celebrar el Día del Padre, hicieron entrega a cada uno de sus socios, en su residencia, una botella de vino tinto, Rivera del Duero, con etiqueta donde se plasmó una poesía especial, realizada por Esperanza Vera de Aranda y Lourdes Benavides de Martínez, muy original detalle, para recordar.

Para los amantes de la ortografía… La riqueza de la coma: Una coma puede ser una pausa. No, espere / No espere; Puede ser la solución. Vamos a perder, poco se resolvió / Vamos a perder poco, se resolvió; Cambia una opinión. No queremos saber / No, queremos saber; La coma puede condenar o salvar. ¡No tenga clemencia! / ¡No, tenga clemencia! Una coma hace la diferencia entre dos puntos de vista.

Vuelven los ahumados. Este domingo, la chef MaryLu Gidi preparará costilla BabyBack, ahumadas con madera de manzano, acompañadas de elote amarillo y ensalada de col. Pide con tiempo, disponibilidad limitada. Whatsapp 871-189-2321.

Y continuando con MaryLu Gidi, llevara a cabo Curso Zoom de Comida Árabe, 3 clases en dos horarios, 10 alumnos por clase y cien por ciento practica o visual si lo requiere. Más información al whatsapp 871-189-2321.

¡Verano 2020 en el Arocena!. El Museo Arocena invita a este verano diferente para todos, pero no por eso menos divertido. Para el Museo Arocena es importante permanecer cerca de sus visitantes, por ello han preparado dos interesantes propuestas: Campamento de Arte en Línea, actividades especialmente diseñadas para niños de 5 a 12 años. Y Laboratorio de Ideas de Verano, dirigido a jóvenes de 13 a 17 años, con talleres creados por artistas invitados que seguramente harán de sus vacaciones una experiencia distinta y creativa. ¡Vive un verano artístico y creativo! Para más información puede llamar al teléfono 871-712-02-33 o al correo electrónico [email protected]

En 1911, termina el porfiriato o porfirismo comenzando la Revolución Mexicana. Al estallar, el General, Don Porfirio Díaz, abandona el poder y sale rumbo al exilio a Francia. Su voluntad era ser enterrado en México. Denegado por la oposición del gobierno mexicano, emanado de la Revolución, su esposa doña Carmelita R. le dio sepultura temporal embalsamado 6 años en la iglesia de Saint-Honoré d'Eylau. Al no poderlo repatriar se trasladó su cadáver en un lote a perpetuidad en el Cementerio de Montparnasse. Don Porfirio Díaz, 1er mexicano sepultado en Cementerio de Montparnasse. En el año en tratante 2021, expira la perpetuidad duración de 100 años. Fecha límite que tienen los familiares del General Díaz, para entregar la documentación y actualizar la renovación. Estos documentos se encuentran perdidos. De cualquier manera de no tenerlos, la familia del General Díaz, pueden acreditar con documentos oficiales que son herederos de quien pago ese sepulcro.

Mi opinión personal es que merece ser repatriado y descansar en su amada patria, México.

