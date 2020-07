¿Cuáles estados de México están en rojo y cuáles en naranja?

La Ciudad de México se mantendrá en el semáforo epidemiológico en color naranja, durante la semana del 6 al 12 de julio, mientras que cinco estados del país regresarán a color rojo, indicaron este viernes autoridades de la Secretaría de Salud de México.

Los estados de Coahuila, Tamaulipas, Guanajuato, Veracruz y Chiapas son los que regresaron al nivel máximo (rojo) y se unieron a Baja California, Colima, Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tlaxcala, es decir, 15 entidades.

En tanto, los otros 17 estados restantes de México se instalaron en color naranja, nivel alto (naranja), entre ellos, Guerrero, Hidalgo, Morelos y Oaxaca que la semana pasada estaban en rojo.

Respecto a Durango, el secretario estatal de Salud, Sergio González Romero, manifestó que si bien la entidad cumple con los parámetros de la Federación y por eso se muestra en naranja, "en la realidad, la intensidad de casos va en aumento".

En conferencia de prensa, el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés, recordar que "transitar del color rojo al color naranja no es todos vamos a la calle, no es ya estamos en verde, no es ya estamos todos en nuestras actividades normales".

El funcionario recomendó "muchísima prudencia" para salir a la calle y cumplir con actividades esenciales.

En el caso de la capital mexicana, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo en un mensaje de vídeo que la metrópoli se mantendrá en semáforo naranja, mientras que el 4 y 5 de julio permanecerán cerrados los comercios del Centro Histórico.

Esto con el propósito de generar un nuevo esquema de apertura que será consensuado con comerciantes de la zona para evitar contagios.

Además, Sheinbaum señaló que también se pospondrá la apertura de tiendas departamentales y centros comerciales para el 8 de julio.

Esta decisión tiene como objetivo trabajar con los representantes en el reforzamiento de medidas restrictivas y de operación que permitan evitar concentración de personas, además de revisar la implementación de medidas sanitarias.

"Creemos que podemos continuar con este proceso de apertura escalonada, controlada, mientras seguimos disminuyendo contagios, pero tenemos que colaborar entre todos", expuso.

México se encuentra en su quinta semana de la llamada "nueva normalidad" que opera con base en un semáforo epidemiológico que marca el riesgo de contagio.

Este semáforo es un instrumento que genera la alerta para que población conozca el riesgo de contagiarse de esta enfermedad y va desde el nivel máximo (rojo), alto (naranja), medio (amarillo) y bajo (verde), además de que marca la pauta para que las autoridades den paso a la apertura de diferentes actividades económicas y sociales.

México rozó este viernes los 30,000 decesos por la COVID-19 y superó los 245,000 contagios al sumar en las últimas 24 horas 654 decesos y 6,740 casos confirmados, informaron las autoridades sanitarias mexicanas. En total, el país registra 29,843 muertes y 245,251 casos.