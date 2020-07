VIDEO: Mujer amenaza a madre e hija afroamericanas con una pistola

Los hechos que fueron registrados en Michigan, trascendieron después de que la hija adolescente de Takelia Hill, Green, coincidiera en la puerta del restaurante con otra mujer, quien al verla 'comenzó a insultarla y agredirla'. Detalla Washington Post.

"Cuando quise entrar a Chipotle (el restaurante), esta mujer estaba saliendo y yo me aparté para que ella pudiera salir. Ella me golpeó y le dije: '¿Disculpe?'. Y luego comenzó a insultarme y decir cosas como que estaba invadiendo su espacio personal", detalló la joven a medios locales.

Tras hacerse de insultos y llamar a la mujer 'racista', ésta abordó un vehículo mientras Green golpeaba la parte trasera de éste porque pensó 'que la iban a atropellar'. Acto seguido la agresora amenazó a Takelia y a la joven con un arma de fuego, escena que quedó registrada en video.

De acuerdo a informes oficiales, tras lo ocurrido testigos alertaron a la policía y detuvieron a la mujer cuyo nombre permanece en el anonimato, pero tiempo más tarde fue puesta en libertad.

Part 2, here’s where she pulls the gun and it’s the only one that’s going viral. pic.twitter.com/3MMnwZNlqb